Brisantes Thema zu sehen

Walldürn.Die Badische Landesbühne gastiert am Mittwoch, 18. März, um 19.30 Uhr mit dem Stück „Nichts, was uns passiert“ von Bettina Wilpert im Haus der offenen Tür.

Der Roman, auf dem das Bühnenstück basiert, thematisiert, welchen Einfluss eine Vergewaltigung auf Opfer, Täter und das Umfeld hat und wie unsere Gesellschaft mit sexueller Gewalt umgeht.

Bettina Wilpert erhielt für ihren Debütroman, der 2018 erschien, unter anderem den aspekte-Literaturpreis.

Bettina Wilpert wurde 1989 geboren und studierte Kulturwissenschaft, Anglistik und Literarisches Schreiben in Potsdam, Berlin und Leipzig. 2016 war sie Stipendiatin des 20. Klagenfurter Literaturkurses. 2017 nahm sie an der Autorenwerkstatt Prosa am Literarischen Colloquium in Berlin teil.

Ihr Debütroman wurde 2018 mit dem Melusine-Huss-Preis ausgezeichnet, dem 2. Hotlist-Preis der Frankfurter Buchmesse für die besten Bücher aus unabhängigen Verlagen. 2019 erhielt Bettina Wilpert den Förderpreis im Rahmen des Lessing-Preises des Freistaates Sachsen sowie das Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium des Deutschen Literaturfonds.

Zuletzt erschienen Texte von ihr in den Anthologien Freie Stücke und Flexen. Für den WDR erarbeitete Bettina Wilpert eine Hörspielfassung ihres Romans.

