Miltenberg.„Letztlich sitzt man in der Not auf dieser Welt in einem Boot“ reimte die „Altneihauser Feierwehrkappell’n“ bei ihrer Laudatio auf die Johanniter-Unfall-Hilfe, die ganz gezielt Menschen mit Migrationshintergrund anspricht und auf diese Weise nicht nur neue Ehrenamtliche gewinnt, sondern auch Integration vorlebt. Die Hilfsorganisation lädt Menschen ein, sich ehrenamtlich zu engagieren – und geht dabei neue Wege. Das Projekt „Bring Dich ein! Ehrenamt verbindet“ wird vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration gefördert.

Jetzt wurde es mit dem zweiten Platz des Bürgerpreises des Bayerischen Landtages ausgezeichnet. „Ehrenamtlich aktiv zu sein und sich für seine Mitmenschen und die Gesellschaft als Ganzes einzusetzen, das verbindet Menschen,“ sagt Jürgen Wanat, Mitglied des Landesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe in Bayern. „Wir sind stolz, dass wir mit unserem Projekt den Bürgerpreis des Bayerischen Landtags gewonnen haben. Das ist eine großartige Auszeichnung.“

Durch das Projekt konnten bereits mehr als 150 Ehrenamtliche mit Migrationshintergrund gewonnen werden. Derzeit engagieren sich etwa 7600 Ehrenamtliche bei den Johannitern in Bayern. Insgesamt 30 geschulte Mentoren, die aus den Reihen der erfahrenen ehrenamtlichen Helfer in den Regionalverbänden gewonnen werden, unterstützen die neuen Ehrenamtlichen in ihrem Integrationsprozess. Sie sind Vorbild und verlässlicher Ansprechpartner.

Informationen zum Projekt und zu den Möglichkeiten, sich ehrenamtlich bei den Johannitern zu engagieren, gibt es im Internet unter www.bring-dich-ein.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019