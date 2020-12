Breite Palette von Themen auf der Agenda

Walldürn/Neckar-Odenwald-Kreis.Stephan Frauenkron stellt sich bei den am 14. März stattfindenden Landtagswahlen als Kandidat der Freien Wähler zur Wahl als Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis 38 Neckar-Odenwald-Kreis. Frauenkron ist als Hauptamtsleiter bei der Gemeinde Plankstadt tätig. Für den Fall einer Wahl möchte der gebürtige Walldürner ein Landtagsabgeordneter sein, der sich den Themen der Zeit in den Städten und Gemeinden objektiv, neutral, unvoreingenommen und kompetent annimmt. Auch unangenehme Probleme möchte er klar benannt und nicht kleingeredet sehen. Verlässlich, geradlinig, glaubwürdig und vertrauensvoll mit den Menschen vor Ort alle Facetten des Alltags zu gestalten ist sein Ziel.

Stephan Frauenkron wurde am 29. Juli 1983 in Walldürn geboren, absolvierte nach dem Besuch der Auerberg-Werkrealschule die zweijährigen Berufsfachschule sowie das dreijährigen Wirtschaftsgymnasiums mit dem Abschluss Abitur an der Frankenlandschule. Von Juli 2004 bis Oktober 2007 folgte das Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl mit dem Studiengang „Verwaltungs- und Betriebswirtschaftswissenschaften - Public Management“ und mit dem Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt (FH). Außerdem absolvierte er von September 2004 bis August 2005 bei der Stadtverwaltung Walldürn ein Praktikum im dortigen Hauptamt, Personal- und Ordnungsamt, Rechnungsamt mit Kassenwesen sowie Bauverwaltungsamt.

Erfahrung in den USA gesammelt

Nach einem Praktikum bei der Stadtverwaltung in Village of Frankfort, Illinois, USA und beruflichen Stationen bei SAP und der Stadtkämmerei der Stadt Mannheim wechselte er im Februar 2019 zur Gemeindeverwaltung in Plankstadt, wo er bis heute als Hauptamtsleiter für die Leitung der Verwaltung und insbesondere Fachbereiche Standesamt, Friedhofswesen, Informationstechnologie, Kinder- und Schulkinderbetreuung, Bestattungswesen, Bücherei, Vermietungen, Versicherungswesen, Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.

Seine Vorstellungsrede fand wegen der Coronapandemie nicht wie geplant vor einem vollen Haus statt. Auch im anstehenden Wahlkampf würden neue, bisher nie da gewesene Herausforderungen anstehen, betont der 37-Jährige.

Der Wahlkampf wird überwiegend in den Medien geführt und nicht in direktem, so wichtigen, Kontakt mit den Menschen vor Ort, bedauert der Wahl-Mannheimer, der großen Wert auf konkreten Dialog legt.

Zwei Ebenen – eine emotionale und eine sachliche – hätten ihn dazu bewogen für dieses verantwortungsvolle Amt zu kandidieren. Sachlich betrachtet übe er seinen Beruf mit großer Freude aus. Gleichwohl habe er festgestellt, dass er gerne sein im Studium und im Beruf erworbenes Wissen auf einem anderen politischen Parkett, in einer anderen politischen Liga, unter Beweis stellen möchte.

Schöner Landkreis

Emotional betrachtet handele es sich beim Wahlkreis 38 um einen der schönsten, ländlichsten, aber auch anspruchsvollsten Wahlkreise des Landes Baden-Württemberg. In keinem anderen Wahlkreis würden sich so viele positive dörfliche und städtische Merkmale auf vergleichbare Art und Weise verbinden, bricht Stephan Frauenkron die verbale Lanze für die Region.

Für den Wunsch, sich als Landtagsabgeordneter für die Belange der Wähler einzusetzen, bringe er die entsprechende Kompetenz mit. Er kenne die Städte und Gemeinden des Wahlkreises 38 aus seiner frühsten Jugend sehr genau.

Wertschätzung wichtig

Dass politische Sachthemen in ihrer Vielzahl Basis unterschiedlicher Meinungen sind, dessen sei er sich bewusst. Umso wichtiger sei es für ihn, dass innerhalb der Regierung, aber viel mehr noch innerhalb der Bürgerschaft ein Klima herrsche, das von gegenseitiger Wertschätzung geprägt und von einem menschlich korrekten Umgang getragen sei.

„Wichtige Themen, für die ich im Falle einer Wahl in Stuttgart kämpfen will, sind die Bürgerbeteiligung sowie der Ausbau und die Weiterentwicklung erneuerbarer Energien, der Umwelt- und Klimaschutz, die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen und Senioren. Die Wirtschaftsförderung, Kinderbetreuung und Bildungspolitik, Tourismus, sozialer Wohnungsbau, aber auch die Digitalisierung sind Zentralaspekte meiner Kandidatur“, konstatiert Frauenkron.

Von seiner Partei, den Freien Wählern, erfährt Frauenkron mit einer einstimmigen Wahl zum offiziellen Kandidaten breite Unterstützung. ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020