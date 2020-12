Bewohnerin mit Covid-19 gestorben

Walldürn.Im „Haus am Limes“ der Johannes-Diakonie gibt es weitere positive Corona-Fälle. Das ist das Ergebnis der Tests, die bei Bewohnern und Mitarbeitern durchgeführt wurden, so Andreas Lang, Referent Unternehmenskommunikation in der Johannes-Diakonie, auf Nachfrage der FN. Traurige Nachricht: Eine Bewohnerin der Einrichtung ist mit Covid-19 gestorben.

Bis auf einen Fall sind alle positiv getesteten Personen im Wohn- und Pflegebereich untergebracht. Die Hausquarantäne wurde bis zum 12. Dezember verlängert, so Lang weiter. Eine Person lebt im Wohnbereich.

Insgesamt wurden damit 30 Bewohner positiv auf das Virus getestet, so Lang.

Bei den Mitarbeitern gebe es einen weiteren positiven Fall, das habe ein Schnelltest am Montag ergeben, so Lang weiter. Damit sind 18 Mitarbeiter positiv getestet worden. Einige Mitarbeiter sind aber wieder gesund und können arbeiten. mar

