Betrugsmasche aufgedeckt

Walldürn.Mal wieder eine neue Masche probieren derzeit Betrüger in der Region aus. Am Donnerstagabend wurde gegen 20.30 Uhr an der B 27 bei Walldürn eine Frau von zwei Männern angehalten, so die Polizei in einer Mitteilung. Sie wurde aufgefordert, rumänische Lei zu wechseln, weil ihre Gesprächspartner dringend tanken müssten. Die 36-Jährige ließ sich allerdings nicht drauf ein und verständigte die Polizei. Daraufhin kontrollierten Beamte des Polizeireviers Buchen die Insassen eines silbernen VW Golf mit rumänischen und einen blauen VW Passat mit bulgarischen Kennzeichen. Beide Autos hatten noch ausreichend Sprit in den Tanks. Im Golf fanden sie zwei Geldbörsen mit 22 1000-Lei-Scheinen. Es handelt sich dabei um eine alte Währung, die gar nicht mehr verwendet wird und somit wertlos ist. Das Geld wurde beschlagnahmt. Einer der Rumänen ist bereits wegen Betrugs polizeibekannt.

Zwei Stunden zuvor hatten die Täter mit einer ähnlichen Masche Erfolg. In der Nähe von Niedernhall ließ sich eine Autofahrerin einreden, dass sie bei dem Geldwechsel einen kleinen Gewinn erzielen würde. Sie ließ sich auf das Geschäft ein und tauschte 350 Euro gegen 2000 Lei. Die Betrüger waren mit einem Audi A6 mit bulgarischem Kennzeichen unterwegs.

