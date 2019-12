Besucher kommen aus vielen Ländern

Walldürn.Nach dem überaus großen Erfolg im Jahr 2016 entschlossen sich die Herausgeber der Broschüre „Qualität & Ambiente - das besondere Angebot in Walldürn“ diese Aktion in Zusammenarbeit mit inhabergeführten Geschäften aus Walldürn und den Ortsteilen neu zu beleben.

Neue Fotomotive

Die 24 Türchen, die täglich - vom 1. bis 24. Dezember – auf www.wallduerner-adventskalender.de zu „öffnen“ sind, erinnern durchaus an die guten, alten Wandkalender. Ganz neu sind jedoch die Fotomotive, die dieses Jahr ausschließlich vom jungen Walldürner Fotografentalent Marcel Ditrich aufgenommen wurden.

Nachdem 2016 verschieden Ansichten Walldürns aber auch unterschiedliche Detailbilder auf den einzelnen Kalenderblättern gezeigt wurden, hat Marcel Ditrich mit der Kamera diesmal ausschließlich Motive von Walldürn und den dortigen besonderen Angeboten im Bild festgehalten. Die Fotos werden jeweils von einem kurzen Text begleitet, der sich mit qualitativen Angeboten oder einem besonderen Ambiente befassen.

Zur Halbzeit des Kalenders ziehen die Verantwortlichen um Werbemacher Maximilian Dunkel eine überaus positive Zwischenbilanz. So wurden die verschiedenen Kalendertürchen bereits über 10 000 Mal geöffnet und über 2000 Personen nahmen auch am zugehörigen Gewinnspiel teil, indem eine motivspezifische Frage beantwortet wurde.

Durchaus interessant ist auch, dass der Adventskalender von Besuchern aus elf Ländern geöffnet wurde – die am weitesten entfernten Länder waren die USA, Kanada oder Südkorea. Dass die Bilder interessiert wahrgenommen werden, zeigt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von knapp zwei Minuten pro Besucher.

Positive Effekte

„Dass so viele Besucher unseren Adventskalender täglich nutzen, freut uns natürlich sehr“, resümiert Maximilian Dunkel, der für die grafische und technische Umsetzung verantwortlich ist. „Besonders ist aber auch hervorzuheben, dass für alle Mitwirkenden zunächst kein direkter Profit zu erwarten ist. Dennoch schaffen wir mit der guten Zusammenarbeit von Geschäften und Werbern viele positive Effekte. Es macht viel Spaß in einem so engagierten Umfeld an Projekten zu arbeiten.“

Gemeint ist damit die Zusammenarbeit zwischen Geschäfts- und Ladeninhabern und den Werbemachern und dem Fotografen. Denn die Kosten, die durch die Umsetzung und den Betrieb des Kalenders entstehen werden nur durch Werbeplatzierungen der einzelnen Unternehmen gedeckt. Ebenso kommen die Sachpreise- und Wertgutscheine aus dem Angebot der teilnehmenden Geschäfte.

Kino-Flatrate der Hauptpreis

Für alle, die einen der attraktiven Preise gewinnen möchten, besteht täglich die Möglichkeit, durch Eingabe ihrer E-Mail-Adresse an der Verlosung teilzunehmen. Nach dem 27. Dezember werden die Gewinner per E-Mail benachrichtigt. Hauptpreis ist eine Kino-Flatrate in den „Löwenlichtspielen“ Walldürn.

