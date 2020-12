Besucher aus zwölf Ländern

Walldürn.Zum dritten Mal begleitet der Walldürner Adventskalender der Initiative „Qualität & Ambiente” die Walldürner durch die Vorweihnachtszeit. Nach den Erfolgen 2016 und 2019 ist der Kalender in seinem dritten Jahr eine von vielen Nutzern gut frequentierte virtuelle Weihnachtsidee. In Zusammenarbeit mit inhabergeführten Geschäften aus Walldürn und den Ortsteilen erwartet die Nutzer eine tolle Gewinnauswahl.

Der Kalender öffnet täglich vom 1. bis 24. Dezember auf www.wallduerner-adventskalender.de seine Türchen. Bereits beim ersten Klick auf die Seite wird klar: Vor den altbekannten Wandkalendern muss sich die virtuelle Variante nicht verstecken. Jeden Tag gibt es ein tolles Motiv aus Walldürn und der Umgebung, vielfältige Informationen und eine Quizfrage, deren Beantwortung ein Los in den Gewinntopf ermöglicht.

Alle Motive sind einzigartige Fotografien, die in diesem Jahr von dem Walldürner Fotografen Miles Repp stammen. Jede Aufnahme zeigt ein besonderes weihnachtliches Symbol, das von dem jungen Fotokünstler mit einem Blick fürs Detail inszeniert wurden. Auch einige Walldürner Ladengeschäfte zeigen im Kalender anschaulich, welche qualitativen Angebote oder besonderes Ambiente sie ihren Kunden bieten.

Zur Halbzeit des Kalenders ziehen die Verantwortlichen der Initiative Maximilian Dunkel und Magdalena Sturm eine positive Zwischenbilanz. So wurden die verschiedenen Kalendertürchen mehr als 10 000 Mal geöffnet und über 2000 Personen nahmen am Gewinnspiel teil, indem sie eine motivspezifische Frage beantworteten.

Der Adventskalender wurde von Besuchern aus zwölf verschiedenen Ländern geöffnet, darunter die USA, Kanada, Norwegen oder die Ukraine. Dass die Bilder durchaus interessiert wahrgenommen werden, zeigt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von knapp zwei Minuten pro Besucher und der regelmäßige Besuch der Seite.

„Dass so viele Besucher unseren Adventskalender täglich nutzen, freut uns natürlich sehr“, resümiert Maximilian Dunkel. „Besonders ist aber auch hervorzuheben, dass für alle Mitwirkenden zunächst kein direkter Profit zu erwarten ist. Dennoch schaffen wir mit der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten viele positive Effekte. Es macht viel Spaß in einem so engagierten Umfeld an so erfolgreichen Projekten zu arbeiten.“

Gemeint ist die Zusammenarbeit zwischen Geschäfts- und Ladeninhabern sowie den Werbemachern und dem Fotografen. Die Kosten, die durch die Umsetzung und den Betrieb des Kalenders entstehen, werden nur durch Werbeplatzierungen der einzelnen Unternehmen gedeckt. Ebenso kommen die Sachpreise- und Wertgutscheine aus dem Angebot der teilnehmenden Geschäfte.

Zu Gewinnen gibt es in diesem Jahr als Hauptpreis eine „Walldürner Freizeit-Flatrate” mit unbegrenztem Zutritt zum Freibad, Hallenbad, zur Badischen Landesbühne und ins Odenwälder Freilandmuseum für das gesamte Jahr 2021. Außerdem einen großen Bildband gesponsert vom „BücherLaden“ am Alten Rathaus, wiederverwendbare filtrierende Atemschutzmasken der Marke “myfacelite” von „Die tapfere Schneiderin“ Brigitte Wagner, eine weihnachtliche Tischleuchte von der Geschenkeschmiede Macht, einen komfortablen Rucksack der Marke Rieker von Schuhmoden Müller, zwei Gutscheine vom Wollstüble Marion Pilster, drei Schokoladenkuchen von der Bäckerei Müssig sowie ein großes Fotoshooting mit Miles Repp Photography.

Nach dem 24. Dezember werden die Gewinner benachrichtigt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020