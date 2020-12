Besuch nur mit Anmeldung

Walldürn.Der Besuch der Weihnachts- und Silvestergottesdienste in der Seelsorgeeinheit Walldürn ist aufgrund der Corona-Pandemie nur nach vorheriger Anmeldung möglich, so das Pfarrsekretariat in einer Mitteilung. Die Kirchenbesucher sollen sich nur in ihrer eigenen Pfarrei für die jeweiligen Gottesdienstangebote anmelden. Die Termine und Anmeldemöglichkeiten.

Walldürn: Basilika, ausschließlich telefonisch über das Pfarrbüro, Telefon 06282/920314, Montag, 7. Dezember 8 bis 12 Uhr und Mittwoch, 9. Dezember 14 bis 17 Uhr; St. Marien-Kirche: Telefonisch bei der stellvertretenden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Andrea Hemberger, Telefon 939616 oder 7637, Montag, 7. Dezember 8 bis 12 Uhr und Mittwoch, 9. Dezember, 14 bis 17 Uhr.

Altheim: Telefonisch am Sonntag, 6. Dezember, und Montag, 7. Dezember, bei Mesnerin Rita Müller, Telefon 06285/9297520.

Glashofen: Persönlich am Mittwoch, 9. Dezember, und Sonntag, 13. Dezember, nach den Gottesdiensten bei Mesnerin Andrea Schneider.

Rippberg: Telefonisch ab Freitag, 11. Dezember, jeweils ab 18 Uhr bei der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Eva-Maria Kötter, Telefon 06286/929295.

Reinhardsachsen: Telefonisch ab Freitag, 11. Dezember, jeweils ab 18 Uhr bei Mesnerin Isolde Gehrig, Telefon 06286/1443.

Wettersdorf: Persönlich am Samstag, 12. Dezember, nach dem Gottesdienst bei Mesnerin Monika Meidel.

Hornbach: Persönlich am Sonntag, 13. Dezember, nach dem Gottesdienst bei Mesner Alois Weismann.

Die erste Christmette in der Basilika beginnt bereits um 17 Uhr und wird auch live auf dem YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit Walldürn übertragen. Am Sonntag, 27. Dezember, dem Fest der Heiligen Familie, findet um 15 Uhr in der Basilika ein Familiengottesdienst mit Kindersegnung statt. Anmeldung über das Pfarrbüro Walldürn, Telefon 920314, zu den genannten Zeiten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020