Besondere Oster-Suche

Altheim.In Altheim wird alles gegeben, um in diesen ungewöhnlichen Zeiten die Bevölkerung bei Laune zu halten und Abwechslung zu bringen. So erfreute die Feuerwehr am Ostersonntag die Altheimer mit einer Feuerwehrauto-Suche.

Um 15 Uhr startete die Osterjagd. Knapp zwei Stunden hatte die Bevölkerung Gelegenheit, vom Garten oder Balkon aus und vom Spaziergang Ausschau zu halten. Nach dem Entdecken des Feuerwehr-Autos musste man ein Foto machen und an eine Osteraktions-E-Mail-Adresse schicken. Das Foto der 6. Mail gewann.

Nahezu 60 Mails gingen ein. Gewonnen hat Familie Fluhrer, die das Feuerwehr-Auto in den Schafäckern entdeckte. Der Abteilungskommandant freute sich über die vielen Teilnehmer und dass die Feuerwehrmänner für gute Laune sorgten.

Im Rahmen der für dieses Jahr noch geplanten Einweihung des neuen Mannschaftstransportwagens, soll allen Teilnehmern ein kleiner Preis überreicht werden.

