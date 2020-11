Berufschancen im Einzelhandel

Walldürn.Einen spannenden Einblick in die Berufsmöglichkeiten in der Lebensmittelbranche erhielten die Schüler der 9. und 10. Klasse der Auerberg-Werkrealschule am vergangenen Montag. Zwei Mitarbeiter eines großen Einzelhandelsunternehmens informierten über 40 verschiedenen Ausbildungsberufe, die das Unternehmen bietet – vom klassischen Verkäufer, Berufskraftfahrer und Fleischer bis hin zum Frischespezialisten. Dabei könne jeder Auszubildende seinen individuellen Lernprozess finden und werde bestmöglich auf die Prüfungen vorbereitet. Denn bei der Ausbildung gehe es nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch um die Persönlichkeitsentwicklung.

Der Vortrag der Experten war ein wichtiger Baustein zur erfolgreichen Berufsfindung und weckte großes Interesse bei den Schülern.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020