Beim Patrozinium wurde ein Jubiläum gefeiert

Bronnbach/Walldürn.Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurde am Wochenende in der ehemaligen Zisterzienserabtei Kloster Bronnbach das Kirchenpatrozinium und Fest Mariä Aufnahme in den Himmel feierlich begangen.

Sowohl am Morgen als auch am Abend fanden Festgottesdienste statt, die vom Bronnbacher Bläserensemble musikalisch umrahmt wurden.

Dieses besteht aus Heiko Busse, Dr. Matthias Heinrich (Trompeten), Manfred Lutz (Posaune), Marianne Heinrich (Bassklarinette) und Regina Oetzel an der Orgel sowie der Sopranistin Sonja Miranda-Martinez.

Zelebranten waren der Prior der Süddeutschen Provinz der Missionare von der Heiligen Familie, Pater Artur Schreiber, und zahlreiche Ordensbrüder, darunter der Külsheimer Stadtpfarrer Pater Joachim Seraphin sowie der Prior der Komturei St. Bonifatius Walldürn, Pfarrer Franz Lang aus Königheim.

Langer Mantel

Die Ordenstracht besteht für die Ritter aus einem langen Mantel aus elfenbeinweißem Tuch mit dem fünffachen roten Jerusalemkreuz unter der linken Schulter sowie einem schwarzen Barett und für die Damen aus einem schwarzen Mantel mit dem fünffachen roten Jerusalemkreuz und einem schwarzen Schleier. Seit dem Jahr 2000 sind die Missionare von der Heiligen Familie in Kloster Bronnbach und den umliegenden Gemeinden tätig. Außerdem beteiligte sich zum 11. Mal der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem am abendlichen Festgottesdienst mit anschließender marianischer Prozession um die Klosteranlage. In seiner Predigt ging Pater Artur auf das Glück und die Zufriedenheit der Menschen ein, die trotz allem Luxus diese beiden Dinge suchen und nur bei Gott finden können. Der heutige Mensch brauche eine Idee, für die es lohne zu sterben, diese finde er bei Gott. Pater Artur ging dabei auf die noch immer aktuelle Lübecker Domspruch-Tafel aus dem 13. Jahrhundert ein. Außerdem setzte er sich mit dem Leben auseinander, das den Tod immer wieder überwinde. Dies verdeutlichte er am Beispiel des Lebens Jesu’. Auch die Gottesmutter Maria, welche am Patrozinium geehrt wurde, fand Eingang in der Predigt, da sie als Mutter für das Leben steht.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.08.2020