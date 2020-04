Bei manchen Wegen kann man wählen

Walldürn.In der Stadt gibt es einige Meter an Radwegen. Über die Nutzung gibt es aber unterschiedliche Ansichten. Die FN haben bei der Straßenverkehrsbehörde aus aktuellem Anlass nachgefragt.

Die Straßenverkehrsordnung beinhaltet die Regelungen zu Radwegen. Dabei unterscheidet sie zwischen „benutzungspflichtigen Radwegen“, gekennzeichnet durch das blaue Verkehrszeichen „Radweg“ (Zeichen 237), und „anderen Radwegen“.

Bei Letzteren gibt es keine Benutzungspflicht. An ihnen stehen keine Radwegschilder. Man erkennt sie oft daran, dass diese neben einen Gehweg verlaufen. So einen „anderen Radweg“, wie ihn die Regelungen der Straßenverkehrsordnung ermöglichen, gibt es in der Ringstraße. Als Abgrenzung zum Gehweg hat die Stadt Walldürn ein Pflaster in einer anderen Farbe verwendet. Zudem sind die Radwege mit aufgemalten Fahrradsymbolen markiert, welche im Laufe des Frühjahrs wieder erneuert werden.

Bei einem „Radweg ohne Benutzungspflicht“ kann grundsätzlich gewählt werden, ob man lieber diesen oder die Fahrbahn benutzt. In der Praxis müssen beziehungsweise können die Verkehrsteilnehmer selbst entscheiden, wann es situationsbezogen sinnvoller ist, entweder die Fahrbahn oder den Radweg zu benutzen. Bei der Nutzung ist jedoch zu beachten, dass man die richtige Fahrtrichtung (rechte Fahrbahnseite) einhält. pm/mar

