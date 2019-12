Bauplätze sind gefragt

Altheim.Ein letztes Mal vor dem Jahreswechsel kam der Ortschaftsrat im Rathaus zusammen, um gemeinsam auf das vergangene Jahr zu blicken. Die positive Stimmung solle ins neue Jahr mitgenommen werden. Ortsvorsteher Hubert Mühling dankte im Namen des Gremiums Jasmin Sommer für ihr zehnjähriges politisches Engagement auf kommunaler Ebene. Ebenso gratulierte Mühling Wolfang Stieber, der bereits 25 im Altheimer Ortschaftsrat tätig ist. Beide werden im neuen Jahr für ihr Engagement offiziell geehrt durch Bürgermeister Markus Günter.

Anschließend rief Mühling das sich dem Ende zuneigende Jahr noch einmal in Erinnerung. Froh war das Gremium über das vollständig erschlossene Baugebiet „Gütleinsäcker III“. Von den insgesamt 23 Bauplätzen sind zwölf bereits bebaut oder notariell beurkundet gekauft. Weitere zwei sind reserviert. Das Gebiet sei also gut nachgefragt, auch von auswärtigen Familien.

Ein weiteres großes Projekt war die Neugestaltung des Spielplatzes an der Grundschule. Das vom TÜV nicht mehr akzeptierte Spielgerät wurde durch die Stadt ersetzt. Ein weiteres wurde ermöglicht durch eine großzügige Spende des Windparks Altheimer Höhe und des Fördervereins Kindergarten und Grundschule. Hier hob Mühling auch noch einmal hervor, dass man den Aufbau durch das Personal des Bauhofs in Eigenregie habe bewerkstelligt habe, was von großem Vorteil war. Zwei weitere Spielgeräte sind für das kommende Jahr noch geplant. Die nötige Sanierung eines Teils der Friedhofsmauer sei fertiggestellt worden. Große Freude wurde seitens des Gremiums gezeigt über das Geschwindigkeitsschild, welches mittlerweile aufgebaut ist an der Ortseinfahrt von Gerichtstetten kommend. Die Anzeige erfolgt von großer Entfernung und zeigt große Wirkung, was auch seitens der Zuhörer bestätigt wurde. Auch einige Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wie etwa an der Alten Schule, der Grundschule, Aussegnungshalle und im Foyer der Kirnauhalle standen auf dem Plan.

Auch besondere Veranstaltungen ließ Mühling noch einmal Revue passieren. Angefangen beim Jubiläumsumzug der FG Aaldemer Dunder. Auch die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr war etwas Besonderes. Wurde Anton Bopp doch die seltene Auszeichnung des Ehrenzeichens in Gold verliehen – für 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Generell lobte er die aktuelle personelle Situation der Feuerwehr.

Nach elf Jahren fand wieder ein Grünkernfest statt, durchgeführt vom Heimatverein, was großes Interesse und große Begeisterung bei der Bevölkerung auslöste. Grundsätzlich stellte Hubert Mühling bei den Vereinen, der Feuerwehr oder auch im Ortschaftsrat eine gute Stimmung und ein gutes Gemeinschaftsgefühl fest. In Vorbereitung auf das 1250-Jahr-Fest in Altheim im Jahr 2024 stimmte ihn dies sehr zuversichtlich. Hier verwies Mühling auf ein Treffen am 4. März 2020, an dem erste Ideen zusammengetragen werden sollen.

Lob für die Jugend

Auch lobte er die Jugend, die sich ins Ortsgeschehen einbringt, sei es in den Vereinen, als Gemeindeteam oder im Ortschaftsrat. Entgegen des landläufigen Trends konnte Mühling dieses Jahr auch zahlreiche neue Gesichter im Ortschaftsrat begrüßen, und bedankte sich für die Bereitschaft in der kommunalen Politik mitzuwirken.

Mühling bedankte sich bei seinen Mitarbeitern und beim Ortschaftsrat für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im Jahr 2019, sein Stellvertreter Anton Bopp schloss sich mit einem zusätzlichen Dank an Hubert Mühling und die neuen Mitglieder des Ortschaftsrats an.

