Bargeld und Schmuck erbeutet

AMORBACH.Ein Trickbetrüger hat sich am Freitag als Enkel einer Amorbacherin ausgegeben und sich so das Vertrauen der Anfang 80-jährigen erschlichen. Die Rentnerin erhielt mehrfach Anrufe von dem Unbekannten. Dieser gab an, er stecke in finanziellen Schwierigkeiten.

Im Laufe des Telefonates bat er die Frau um Hilfe in Form von Geld oder Wertgegenständen. Überzeugt von der Geschichte des Betrügers und im Glauben, dem wirklichen Enkel helfen zu müssen, übergab die Geschädigte zwischen 16.15 und 16.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an einen angeblichen Notar.

Der männliche Geldabholer soll circa 175 Zentimeter groß und schlank sein. Eine genauere Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter Telefon 0931/4571732 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019