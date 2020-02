Autofahrer müssen Umwege fahren

Walldürn.Autofahrer müssen sich in Walldürn bald wieder auf Umleitungen einstellen. Denn die Arbeiten in der Unteren Vorstadtstraße gehen weiter. An der Sparkassenkreuzung wollen die Stadtwerke nach Ostern, aber noch vor dem Blumen- und Lichterfest Kabel verlegen. Dafür wird, so Stadtbauamtsleiter Christian Berlin in der Sitzung des Gemeinderates am Montag, die Kreuzung aufgerissen werden. Der Bettendorfring ist während dieser Bauarbeiten über die Querspange erreichbar. Nach dem Blumen- und Lichterfest geht es dann mit der Neugestaltung der Unteren Vorstadtstraße samt Kanal- und Straßenbau weiter.

Damit währenddessen nicht der komplette Verkehr in der Innenstadt zum Erliegen kommt, soll die Hauptstraße geöffnet werden – auch für große Fahrzeuge. Das kann für Probleme in der schmalen Einkaufsstraße sorgen. „Wir reagieren, wenn der erste Lkw an der Engstelle vorm Rathaus feststeckt.“ Zudem soll es dann erlaubt sein, vom Bettendorfring aus nach rechts in die Hauptstraße einzufahren. „Wir können nicht alles auf einmal aufreißen. Irgendwo muss der Verkehr fließen“, so Berlin, wie schwierig es ist, in Anbetracht der vielen Baustellen einen konkreten Zeitplan auszuarbeiten. Zunächst soll die Untere Vorstadtstraße auf Höhe der Querspange saniert werden.

Währenddessen bleibt die Sparkassenkreuzung für den Verkehr frei. Bevor die Arbeiten bis in den Kreuzungsbereich der Hauptstraße vorstoßen können und damit dort für eine Sperrung sorgen, muss Berlin zufolge die Erweiterung der Bäckerei Müssig so weit abgeschlossen sein, dass die Obere Vorstadtstraße wieder frei befahrbar ist.

Um zu testen, ob diese Verkehrsführung überhaupt funktionieren kann, sollen noch im Laufe dieser Woche Lastwagen bei Probefahrten die Strecke Querspange-Bettendorfring-Hauptstraße testen. mar

