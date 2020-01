Auto wurde beschädigt

Walldürn.Einen Streifschaden, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs entstand, musste eine 56-Jährige am Montagnachmittag an ihrem Citroen C4 feststellen. Sie hatte ihren Wagen zwischen 13 und 14.40 Uhr auf den Mieterparkplätzen vor ihrer Wohnung in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße abgestellt. Als sie zurückkam, bemerkte sie auf der linken Fahrzeugseite von der Mitte bis zum Heck blaue Farbantragungen, die beim Abstellen noch nicht dort waren.

Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281/9040, melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.01.2020