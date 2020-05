Auswirkungen in den Ortskirchen allgegenwärtig

Walldürn.Unter der Überschrift „Werft die Netze aus“ findet vom Samstag, 2. Mai, ab 18 Uhr bis Sonntag, 3. Mai um 18 Uhr der Weltgebetstag um geistliche Berufungen statt. Eigentlich wollte die Seelsorgeeinheit Walldürn diese weltweite 24-Stunden Gebetsaktion, wie bereits letztes Jahr in der Franziskuskapelle durchführen, aber wegen der Corona-Krise fällt dies aus. Dennoch besteht die Möglichkeit sich dieser Gebetsaktion „Werft die Netze aus“ von Zuhause aus anzuschließen.

Natürlich kann man sich auch in der Basilika zu den Öffnungszeiten (täglich 7.30 Uhr bis 18 Uhr), unter Berücksichtigung der Liveübertragungen (3. Mai um 9.30 Uhr) und zu den bestehenden Verhaltens- und Abstandsregeln zum privaten Gebet einfinden. An dieser Gebetsaktion für geistige Berufungen nehmen bundesweit aktuell 260 Städte und Gemeinden teil. Auf der Interseite von „Werft die Netze aus“ unter: www.werft-die-netze-aus.de/#start kann man sich registrieren. Dort werden auch Gebetsanregungen vorgeschlagen. Auch Livestream-Zuschaltungen werden dort ermöglicht und angezeigt, gerade für diese Zeiten in der Corona-Pandemie. Die Diskussionen um den Priestermangel und um die Rückgänge in den Ordensgemeinschaften und den damit verbundenen Auswirkungen für unsere Ortskirchen sind all gegenwärtig. Das derzeit aktuelle Thema „Kirchenentwicklung 2030“ wird neue und tiefgreifende Strukturänderungen mit sich bringen. Die Vorbereitungen hin zu diesem Prozess sind mittlerweile in vollem Gange. Die Initiative „Werft die Netze aus“ will dazu einladen, gegen alle Resignation und Enttäuschung die Nähe zu Gott zu suchen und seinen Auftrag, um für Arbeiter im Weinberg zu beten, in die Tat umzusetzen. (ac)

