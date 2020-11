Auswirkungen der Pandemie sind schwer einzuschätzen

Wallldürn/Hardheim.Der Wirtschaftsplan 2021 für das Geriatriezentrum St. Josef Walldürn und für das Krankenhaus Hardheim einschließlich Wohnheim stand am Mittwoch auf der Tagesordnung der Zweckverbandsversammlung des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn in der Begegnungsstätte von St. Josef.

Dazu gehörte die Beschlussfassung über den Erfolgsplan, den Finanz- und Liquiditätsplan, über die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen, über das Investitionsprogramms, die Stellenübesicht und die fünfjährige Finanzplanung.

Der Krankenhaus-Verbandsvorsitzende Volker Rohm informierte darüber, dass die Wirtschaftspläne 2021 für das Geriatriezentrum St. Josef Walldürn und für das Krankenhaus Hardheim bereits eingehend in den Ausschüssen erörtert worden seien. Ebenso wie sein Stellvertreter Markus Günther dankte Rohm der Verwaltung für die Erstellung des umfassenden Zahlenwerks.

Andere Abläufe durch Corona

Markus Günther hob mit Blick auf den Wirtschaftsplan (siehe Infobox) für das Geriatriezentrum hervor, dass die Corona-Pandemie eine Änderung der gewohnten Abläufe erforderlich gemacht habe. Das habe die prognostizierten Zahlen des Wirtschaftsplans ins Wanken gebracht. Das wirtschaftliche Jahresergebnis für 2020 sei daher nur schwer abschätzbar.

Wie lange sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch ins Wirtschaftsjahr 2021 hinziehen und welche Einflüsse sie auf die wirtschaftlichen Verhältnisse haben werde, sei also noch ungewiss. So stehe der Wirtschaftsplan unter vielen nicht abschätzbaren Einflussfaktoren.

Daneben sei es weiterhin oberstes Ziel, einen höchstmöglichen Schutz für Bewohner, Patienten und Mitarbeiter sicherzustellen, damit des Geriatriezentrum von Infektionen verschont bleibe.

Beim Personal nicht sparen

Im Stellenplan seien für das ganze Haus 47,76 Vollzeitstellen ausgewiesen. 132 Personen sind mit unterschiedlichen Arbeitsmodellen beschäftigt.

Einsparungen seien kaum möglich, da durch Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen Personalschlüssel festgelegt seien. Abschließend hob Günther hervor, dass sich das Haus trotz all der Schwierigkeiten in den zurückliegenden Jahren sehr positiv entwickelt habe. Dieser Weg solle 2021 und danach erfolgreich fortgeführt werden.

Situation des Krankenhauses

Auch der Verbandsvorsitzende Volker Rohm ging zu Beginn seiner Vorstellung des Wirtschaftsplans 2021 für das Krankenhaus Hardheim eingehend auf die durch die Corona- Pandemie beeinträchtigte gesellschaftliche Situation näher ein, bevor er die Eckdaten vorstellte (siehe Infobox). Aufgrund der Einschränkungen bei der Belegung der Zimmer durch die Corona-Pandemie und die Hygienevorgaben müsse auch 2021 damit gerechnet werden, dass mit Erlösen aus Wahlleistungen unter ungünstigen Umständen kaum gerechnet werden könne. Das System der gestuften Notfallversorgung mit einer drohenden Erlösminderung durch Abzüge pro aufgenommenem stationärem Fall belaste das Krankenhaus enorm. Das könne dazu führen, dass die Aufrechterhaltung einzelner Leistungen hinterfragt werden müsse, um bei wegbrechenden Erlösen auch die Kostenseite wo möglich zu minimieren.

In den nächsten Jahren werde der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn in die weitere Digitalisierung der Arbeitsprozesse investieren müssen, so Rohm. Im Krankenhaus Hardheim sei mit der Digitalisierung der Patientenakten begonnen worden. Ein weiterer wesentlicher Schritt hin zu digitalen Ablaufprozessen stelle das laufende Projekt der Einführung der digitalen Patientenakte dar. Auf Beschluss des Kankenhausausschusses soll dort die Finanzierung über eine Kreditaufnahme im Jahr 2021 erfolgen. Dafür ist eine Kreditermächtigung von 175 000 Euro vorgesehen.

Große Investition in Digitalisierung

Darüber hinaus werden voraussichtlich weitere 60 000 Euro für Lizenzen und Servererweiterungen nötig. Das Projekt stellt damit die derzeit größte Investition im Krankenhaus Hardheim dar. Weitere Arbeitsabläufe in der Pflege und in der Verwaltung werden auf Digitalisierungspotenziale für Effektivität und Wirtschaftlichkeit überprüft. Daneben stehen weitere Investitionen in den Bestand medizinischer Geräte an. Abschließend stimmten die Mitglieder dem Gesamt-Wirtschaftsplan 2021 des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn für beide Häuser einstimmig zu. Dieser wurde mit folgenden Positionen festgesetzt: Erfolgsplan 12 850 500 Euro, Finanzplan 5 960 000 Euro in Einnahmen und Ausgaben, Darlehensaufnahmen 4 375 000 Euro; Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 2 000 000 Euro; Verpflichtungsermächtigung 800 000 Euro.

Über die weiteren Tagesordnungspunkte der Versammlung wird noch berichtet. ds

