Ausstellung mit Naturaufnahmen

Miltenberg.„Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah!“: Dass dieses an Goethe angelehnte Sprichwort zutrifft, lässt sich zurzeit in der Ausstellung „Naturimpressionen Mainfranken“ sehen. 62 Fotos von fünf Fotografen zeigen im Foyer des Landratsamts die Schönheit der Natur direkt vor der heimischen Haustür. Zu verdanken sind die Bilder den Naturfotografen Yvonne Spörl, Jost Kühlborn, Uwe Scheurich, Siegfried Rath und Bernd Ullrich, die zahllose Stunden in der heimischen Natur verbracht haben.

Zu sehen sind beeindruckende Landschafts-, Pflanzen- und Tieraufnahmen. Manchen Tieren rückten die Fotografen bis auf wenige Zentimeter auf die Pelle – etwa Feuersalamander, Scheckenfalter oder Feuerlibelle. Andere Tiere waren nur mit einer großen Brennweite zu erwischen wie Fuchs oder Wildschwein. Auch Exoten aus der Tier- und Pflanzenwelt bekamen die Fotografen vor die Linse - der farbenprächtige Tintenfischpilz etwa, der Eisvogel oder der Bienenfresser. Stimmungsvolle Landschaftsaufnahmen komplettieren diese sehenswerte Ausstellung.

