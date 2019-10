Außergewöhnliches Musikerlebnis in der Basilika

Walldürn.Eines der renommiertesten Berufsblasorchester Deutschlands, das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg, wird am Dienstag, 26. November, um 19 Uhr in der Wallfahrtsbasilika St. Georg in Walldürn zu hören sein. Damit können sich Freunde der Orchestermusik auf ein Spitzenensemble freuen, das, klassisch besetzt mit Blech- und Holzbläsern und einer Schlagzeuggruppe unterschiedlichste Stilrichtungen in seinem Repertoire vereint.

Kommunale Kriminalprävention

Das Benefizkonzert wird vom Verein „Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis – Verein zur Förderung der Kommunalen Kriminalprävention“ und dem Polizeipräsidium Heilbronn veranstaltet und ist Teil des Programms zum 1225-jährigen Bestehens der Stadt Walldürn.

Der Eintritt ist kostenlos und es wird zu Spenden zugunsten des Fördervereins Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis aufgerufen. Ein Kartenvorverkauf findet entsprechend nicht statt.

Landrat Dr. Achim Brötel, der auch Vorsitzender des Vereins Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis ist, freut sich auf den musikalischen Höhepunkt: „Dieser Abend wird ein ganz besonderes Erlebnis.

Und Sie helfen damit gleichzeitig unmittelbar Frauen und Kindern, die oft Opfer von Gewalt geworden sind.“ Dabei dankt Brötel Polizeipräsident Hans Becker, der den Auftritt des gefragten Orchesters ermöglicht hat.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019