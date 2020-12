Aus Postkasten Briefe entwendet

Altheim.Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 15.30 und 16.45 Uhr mehrere Briefe aus einem Postkasten am Pfarrer-Hauser-Platz entwendet und diese in einen Bachlauf geworfen. Der Postkasten der Deutschen Post war vermutlich gut gefüllt, weshalb es dem unbekannten Täter gelang, acht Briefumschläge zu entnehmen und zu öffnen. Anschließend warf der Täter die Briefe in den Wasserlauf des „Brügelgrabens“.

