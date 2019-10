Walldürn.„Aus Freude an der Musik die Zuhörer begeistern“, das ist das Motto und Herzensanliegen von Oberstleutnant Roland Kahle bei allen Auftritten mit seinem Orchester, dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim. Und dass ihm das immer wieder gelingt, wird er am Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr in der Nibelungenhalle in Walldürn unter Beweis stellen.

Oberstleutnant Roland Kahle wurde 1962 in Hof/Saale in Bayern geboren. Bereits in seiner Schulzeit war er mehrfach Preisträger beim Wettbewerb „Jugend Musiziert“ in den Fächern Klavier, Klavierbegleitung und Klarinette. Nach seinem Abitur trat er 1981 als Militärmusiker in die Bundeswehr ein und studierte an den Musikhochschulen Köln und Düsseldorf Dirigieren. Nach Verwendungen als Musikoffizier beim Luftwaffenmusikkorps 3 in Münster und beim Luftwaffenmusikkorps 2 in Karlsruhe, übernahm Oberstleutnant Kahle im April 1991 das Luftwaffenmusikkorps 1 in Neubiberg/München als Chefdirigent.

Nach einer weiteren Zwischenstation von 1995 bis 1997 als Leiter des Heeresmusikkorps 2 in Kassel führte er von Februar 1997 bis Februar 2007 das Heeresmusikkorps 4 in Regensburg. Anschließend übernahm Kahle die Verantwortung als Chefdirigent und Leiter des Wehrbereichsmusikkorps III und Luftwaffenmusikkorps in Erfurt. Seit Juli 2015 ist Oberstleutnant Roland Kahle Chef Dirigent und Leiter des Heeresmusikkorps Veitshöchheim.

Die Reservisten-Kameradschaft Walldürn übernimmt im Foyer eine kleine Bewirtung, deren Erlös ebenfalls dem Odenwald Hospiz zugutekommt. Im Foyer der Nibelungenhalle sind auch Infostände des Odenwald Hospizes und der Stadt Walldürn aufgebaut.

