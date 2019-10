Aufgaben an die Stadt Mosbach übertragen

Walldürn.Die Mitglieder des Gemeinderats haben in ihrer Sitzung am Montag die Übertragung der Bildung eines Gutachterausschusses samt zugehöriger Geschäftsstelle an die Stadt Mosbach mehrheitlich gebilligt. Bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen aus den Reihen der DCB-Fraktion votierte das Gremium für den Abschluss eines entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen allen 27 Gemeinden

...