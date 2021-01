„Auf keinen Fall in falscher Sicherheit wiegen“

Neckar-Odenwald-Kreis.Über die aktuelle Corona-Lage im Neckar-Odenwald-Kreis diskutierten Politiker, Mediziner und Bürger in einer Videokonferenz, die Minister Peter Hauk ins Leben rief.

Die Corona-Pandemie hält das Land seit knapp einem Jahr in Atem, nichts ist wie vorher. Mediziner sowie alle im Gesundheitswesen Beschäftigten kämpfen seit Monaten unermüdlich gegen das Virus an. Die Lage auf den Intensivstationen ist ernst und trotzdem gibt es Menschen, die das Coronavirus leugnen. Die Einführung des neuen Impfstoffs macht Hoffnung, stößt vielerorts jedoch auf Skepsis.

Zu einem virtuellen Austausch mit dem Chefarzt der Neckar-Odenwald-Kliniken, Dr. Harald Genzwürker, dem langjährigen Europaabgeordneten und Hausarzt, Dr. Thomas Ulmer sowie dem Gesundheitspolitiker der CDU-Landtagsfraktion, Stefan Teufel MdL, hatte Minister Peter Hauk kürzlich Interessierte aus der Bevölkerung eingeladen, um über die Corona-Lage zu diskutieren.

Gerade in den beiden Wochen vor Weihnachten habe die Pandemie den Neckar-Odenwald-Kreis schwer getroffen. Mit Inzidenzwerten knapp unter der Marke von 400 gehörte der ländlich gelegene Landkreis sogar zu den traurigen Spitzenreitern in Baden-Württemberg. Die in den vergangenen Tagen gesunkenen Inzidenzwerte sind für Dr. Harald Genzwürker noch kein Anlass zur ausgelassenen Freude: „Die Lage in den Neckar-Odenwald-Kliniken ist nach wie vor ernst, die Intensivstationen sind voll. Die Bevölkerung darf sich trotz des Rückgangs in den vergangenen Tagen nicht in falscher Sicherheit wiegen. Weder Schnelltests noch die Feiertage haben das Virus vertrieben, eher haben diese beiden Faktoren dazu beigetragen, dass das Virus bei einigen Infizierten sogar unerkannt blieb“, mahnt Genzwürker.

Ähnliches berichtet der in Neckarelz praktizierende Hausarzt Dr. Thomas Ulmer: „Wir stehen immer noch mitten in der Pandemie. Es braucht weiterhin das Zutun jedes Einzelnen, den Respekt vor dem Virus und vor allem die Geduld der Menschen“, sagt Ulmer.

Warten auf den Impfstoff

Eben solche Geduld sei auch gefordert, wenn es um den Impfstoff geht, fügt der ebenso zugeschaltete Landrat Dr. Achim Brötel an. Der Kreis habe alle Hausaufgaben gemacht, wenn es um das Kreisimpfzentrum geht. Einzig warte man noch auf den Impfstoff. Im ehemaligen Obertorzentrum in Mosbach sollen ab dem 22. Januar Impfungen möglich sein. Trotzdem mahnt der Landrat, dass alles seine Zeit brauche. „Selbst wenn der Impfstoff in Fässern vorhanden wäre, würde es knapp ein Jahr dauern, bis der Landkreis durchgeimpft wäre. Viel wichtiger ist es, so schnell wie möglich in die dritte Stufe der Impfphase zu kommen, nämlich dass Hausärzte mit einem geeigneten Impfstoff unkompliziert eine breite Masse impfen könnten“, so Brötel. Und genau daran arbeite man seitens des Landes und Bundes mit Hochdruck, bestätigt Stefan Teufel als Fachpolitiker der CDU-Landtagsfraktion, wenn es um Gesundheitsfragen geht. Der gute Kontakt zwischen dem Land und den Landkreisen gebe Sicherheit. Geht es nach Minister Peter Hauk, müsse die Zeit bis zum Eintreffen des Impfstoffs genutzt werden, um bekannte Fehler oder Koordinationsschwierigkeiten abzustellen. „Bekannte und eigentlich ganz simple Probleme wie solche bei der Terminvergabe zur Impfung dürften ab dem Start der Kreisimpfzentren wenn überhaupt nur noch äußerste Seltenheit sein“, fordert der CDU-Politiker.

Auch was die Vergabe von Impfterminen angeht, ist einmal mehr der Gemeinsinn gefragt, sind sich die Experten sicher. Einen dringenden Appell aus fachlicher Sicht richtete Dr. Harald Genzwürker zum Schluss an die Politiker aber auch an die Bevölkerung: „Die dezentrale Krankenhausstruktur im Neckar-Odenwald-Kreis hat sich auch in Pandemiezeiten als ein Garant für eine wohnortnahe Behandlung erwiesen. Die Krankenhäuser im Landkreis haben klar dazu beigetragen, Infektionsgeschehen zu kontrollieren und Infizierte schnell zu behandeln. Dies muss auch in Zukunft so bleiben, dazu braucht es die Mithilfe jedes einzelnen.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.01.2021