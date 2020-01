Auf der Jagd nach Punkten und Toren

Walldürn.Das 23. Hallenfußballturnier des Freizeitsportvereins findet am Samstag, 28. Dezember, in der Nibelungenhalle statt. Titelverteidiger sind „Alpha Squad“ aus Würzburg (aktive Teams) und der FSV Walldürn (Nichtaktive). 15 Teams kämpfen um den Wanderpokal der Stadt Walldürn. Die Sieger der beiden Turnier spielen Das Turnier geht von 11 bis 18.30 Uhr, danach schließt sich eine Turnier-Aprés-Party an. Für Bewirtung ist bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei.

