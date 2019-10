Audi beschädigt und weitergefahren

Walldürn.Ein Unbekannter beschädigte am Donnerstag zwischen 20.15 Uhr und 22.20 Uhr mit seinem Fahrzeug einen geparkten Audi A3 und fuhr danach einfach weiter. Der Audi war auf einem Parkplatz an der Nibelungenhalle im Theodor-Heuss-Ring geparkt. Der Täter muss beim Ein- oder Ausparken gegen den Audi gefahren sein, so dass an diesem Sachschaden im Bereich der linken hinteren Türe entstand. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacher um ein schwarz lackiertes Fahrzeug, da die Polizei schwarze Lackantragungen sicherte. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, sollen sich an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, wenden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019