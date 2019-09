Athleten müssen in fünf Disziplinen ran

Einen besonderen Wettkampf gibt es am 21. September in Walldürn: In der Sportbox findet der „1. Strong & Fit-Cup“ statt. Die Athleten gehen an dem Tag in fünf Disziplinen an den Start.

Walldürn. Die Teilnehmer müssen dabei Vielseitigkeit beweisen: Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit sind gefragt. Die FN haben sich bei Ina Düll, der Besitzerin der „Sportbox“, über den Wettkampf informiert und mit ihr unterhalten. Die Planungen haben im Mai begonnen, zusammen mit Raik Nürnberger hat sie sich Gedanken über den Wettkampf gemacht. „Wir kommen beide aus dem Strongman-Sport. Unsere ersten Planungen gingen daher stark in diese Richtung“, so Ina Düll im Gespräch. „Wir mussten über den Tellerrand hinausschauen und neu denken“, ergänzt Nürnberger.

Kraft und Ausdauer gefordert

Herausgekommen ist dabei ein Wettkampf, der nicht nur Kraft fordert, sondern den Athleten auch Fähigkeiten wie Schnelligkeit, Ausdauer und Koordinationsvermögen abverlangt. Und sie und Raik Nürnberger wissen, wovon sie reden: Sie haben alle Disziplinen selbst absolviert und getestet. Der Wettkampf am Samstag beginnt um 12 Uhr. Das bietet der Wettbewerb:

Ein-Kilometer-Rudern: Die Strecke muss auf einem Rudergerät so schnell wie möglich zurückgelegt werden.

Log Press: Diese Disziplin ist auch von Strongman-Wettkämpfen bekannt; es geht um das Baumstamm drücken. Hier muss der Athlet das Gewicht von der Brust aus in 60 Sekunden so oft wie möglich nach oben bringen.

Tossing the caber: Das sogenannte Baumstamm werfen ist aus den Highlandgames bekannt. Mit den Händen muss ein hochkant stehender Baumstamm so geworfen werden, dass er sich mindestens einmal in der Luft dreht. Und dann sollte er noch „richtig“ liegenbleiben. Dabei spielt die Uhr eine Rolle. Liegt der Stamm in Richtung 12 Uhr, gibt es die volle Punktzahl. Liegt er schräg, gibt es Punktabzüge. Dieser Wettkampf findet auf jeden Fall im Freien statt.

Ziczac-Run, Ziczac-Sprint: Hier muss ein kleiner Ball von der Spitze von insgesamt fünf Pylonen abgeholt werden. Der Hinweg muss dabei im Zickzack gelaufen werden, der Weg zurück im Sprint. Die Strecke wird natürlich immer länger. Drei, fünf, sieben, neun und elf Meter lang ist der Weg zu einer Pylone. Am Ende steht ein Eimer, in dem der Ball abgelegt werden muss. Springt der Ball dabei wieder heraus, gibt es Punktabzug. Hier ist also auch Fingerspitzengefühl beim Werfen in den Eimer gefragt.

Medley: Eine bei solchen Wettbewerben beliebte Disziplin, die dem Athleten zum Abschluss noch einmal alles abverlangt. Dieser Punkt gliedert sich in drei Teile auf. Zunächst das Loading, Hier muss ein Sandsack über eine gewisse Distanz zu einem Podest getragen und dort abgelegt werden. Dann muss ein Wallball – einem Medizinball ähnlich – aus der Kniebeuge heraus auf eine bestimmte Höhe geworfen werden. Das aber stolze 50 Mal!

„Der dritte Teil besteht aus einer Überraschungsdisziplin“, so Ina Düll. Die erfahren die Teilnehmer aber erst einen Tag vor dem Wettkampf. Sie freut sich auf die Veranstaltung, die in Walldürn Premiere feiert. Und sie ist gespannt, wie sich die Athleten bei der ungewohnten Kombination an Disziplinen schlagen werden.

