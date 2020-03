Asphaltschicht wird aufgebracht

Walldürn.In der Friedrich-Ebert-Straße entlang des Neubaus der Sporthalle wird in dieser Woche eine neue Asphaltschicht aufgebracht. Der Abschnitt wird deshalb von Dienstag, 24. März, bis Donnerstag, 26. März, für den Verkehr in beiden Richtungen gesperrt. In dem betroffenen Bereich war im vergangenen Jahr der Neubau an die Kanalisation angeschlossen worden. Die Baumaßnahmen auf den Straßen in Walldürn

...