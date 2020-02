Arno Gärtner neues Ehrenmitglied

Glashofen.Bevor es mit der großen Prunksitzung am Samstagabend in der Sporthalle richtig los ging, wurden noch zwei Mitglieder der FG „Höhgöiker“ Glashofen geehrt. Die Boten des Narrenring Main-Neckar, Erwin Nentwich und Jörg Rathmann, zeichneten Simon Westrich für dessen 22-jährige Tätigkeit im Verein mit dem Verdienstorden in Silber aus.

Eine weitere Ehrung erhielt Arno Gärtner, der dem Verein seit 1987 angehört. Sechs Jahre lang war er Jugendleiter, von 2007 bis September 2019 stellvertretender Vorsitzender. Außerdem kümmert er sich um die Internetseite der FG „Höhgöiker“ und gestaltet alljährlich den Orden. Als Dank und Anerkennung wurde er vom Vorsitzenden Florian Beuchert zum Ehrenmitglied ernannt. Beuchert zeichnete Gärtner mit einer Urkunde und der goldenen Vereinsnadel aus. hape

