Arbeitszeit sorgt für Verwunderung

Altheim.Der Orden der FG „Aaldemer Dunder“ ist nie einfach nur ein Orden. So hat er stets ein Thema aus Politik, Kirche oder wie letztes Jahr aus seinen eigenen Reihen, welches von der Fastnachtsgesellschaft „auf die Schippe genommen“ wird. So auch dieses Jahr. Traditionell nahm sich Ludwig „Der Dunder“ Czerny wieder des Themas und der Gestaltung des Jahresordens der FG Aaldemer Dunder an. Auf dem diesjährigen Ordensmotiv könne man, so wird angenommen, die Altheimer Pfarrkirche, in Turmhöhe fliegende Banknoten und einen erstaunt schauenden Kirchenangestellten in Arbeitskluft erkennen.

Der Hintergrund für diese durch die Narrenbrille betrachtete Karikatur sei der Tatsache geschuldet, dass die zuständige Seelsorgeeinheit für die Mesner- und Hausmeisterdienste zusammen circa vier Stunden Arbeitszeit in der Woche als Stellenangebot im Valentinusblatt mehrmals ausgeschrieben hat. Betrachte man nun das große Kirchengebäude, das ganze Drumherum rund um den Gottesdienst, komme so Manchem sofort der Gedanke, dass diese Arbeitszeit doch etwas sehr kurz bemessen ist. Aus diesem Grund, so heißt es, habe man diese Tatsache in dieser Kampagne zum Ordensmotiv auserkoren und wolle das augenzwinkernd etwas auf die Schippe nehmen.

Allerdings könnte es sein, dass die eine oder andere Person hierbei die Meinung vertrete, dass diese Arbeitszeit durchaus genügend ist. Deshalb bleibe es bei der Betrachtungsweise der Abbildung freigestellt, ob die Banknoten nach oben wegfliegen oder ob sie gar als Geldsegen herunterfallen. Bestehende Ähnlichkeiten mit einer lebenden Person seien unbeabsichtigt und wären rein zufällig.

Weiter wurden die Termine der FG genannt.

Samstag, 25. Januar: Verkauf des Dunderblättle ab 9.45 Uhr an der Haustür.

Samstag, 25. Januar: Teilnahme am Umzug in Seckach. Busabfahrt am Dorfplatz um 13.30 Uhr.

Samstag, 8. Februar: 19.31 Uhr große Prunk- und Fremdensitzung in der Kirnauhalle: Kartenbestellungen bei Jutta Illig (Telefon 06285/ 390) und Jasmin Sommer (Telefon 929775).

Sonntag, 16. Februar: Teilnahme am Umzug in Schweinberg. Busabfahrt am Dorfplatz um 12.30 Uhr.

Sonntag, 23. Februar: traditionelles Sauermilchessen am Dorfplatz, Abmarsch 13.11 Uhr in der Gerichtstetter Straße

Montag, 24. Februar: Teilnahme am Umzug in Höpfingen. Busabfahrt am Dorfplatz um 12.30 Uhr

Dienstag, 25. Februar: Kindernachmittag mit Fastnachtsausklang um 14.11 Uhr. dka

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020