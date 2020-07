Arbeiten fast abgeschlossen

Altheim.Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Altheim ist weitestgehend abgeschlossen Die Arbeiten der Ortsdurchfahrt Altheim wurden vergangene Woche weitestgehend abgeschlossen.

So müssen diese Woche noch die Ränder entlang der Seitenrinnen eingeschnitten und die Kreuzung an der Kirche eingebaut werden, was wegen des Regens nicht passieren konnte.

Die Arbeiten am Bauabschnitt 2 am Ortsausgang L518 Richtung Rinschheim sind hingegen noch in vollem Gange.

