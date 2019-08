Arbeiten auf der B 47

Amorbach.Die Straßenbauarbeiten auf der B 47 zwischen Amorbach und der Ortsdurchfahrt Schneeberg beginnen am Montag, 22. Juli. Die vorbereitenden Arbeiten erfolgen zunächst unter halbseitiger Sperrung. Hierbei werden aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes zum großen Teil die Binder- und Deckenschicht erneuert. Im Zuge der Deckenbauarbeiten wird außerdem eine Querungshilfe gebaut, ein Unterführungsbauwerk abgebrochen und verschiedene Sanierungsarbeiten am Kanal und an der Trinkwasserleitung ausgeführt. Die Baumaßnahme wird in mehrere Abschnitte eingeteilt. Ab Montag, 29. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 6. September, ist der Streckenabschnitt zwischen Amorbach und Ortsausgang Schneeberg für die gesamte Bauzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig über Mudau und Buchen umgeleitet. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen circa 1,35 Millionen Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019