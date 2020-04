Applaus und Zugaben

Altheim.Ohne Zweifel – den Musikern des Musikvereins Altheim fehlen die wöchentlichen Proben und das gesellige Miteinander. Aber was ist ein Musikverein auch ohne Proben oder Konzerte? Aus diesem Grund, und weil es eine Möglichkeit bietet in Kontakt zu sein, verabredeten sich viele Musiker am vergangenen Sonntag um 18 Uhr bereits zum dritten Mal zu den überregional bekannten Corona-Balkonkonzerten mit der „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven.

Von Sonntag zu Sonntag wuchs die Zahl der Konzertteilnehmer, auch um die Bevölkerung zu erfreuen. Genau diese Zahl der Konzertzuhörer muss sich gesteigert haben. So hörte man am Sonntag deutlich Applaus und zahlreiche „Danke“-Rufe aus den Straßenwinkeln und von anderen Balkonen Altheims. Von weit her hörte man außerdem weit über 18 Uhr hinaus einzelne Zugaben.

Aus Gerichtstetten waren Dirigent Harald Killian und seine Tochter zugeschaltet. Auch aus Buchen hörte man zwei Balkonkonzerte. So fanden sich bald wieder zahlreiche Fotos und Videos in der Musikvereingruppe. Der Vorsitzende Martin Sans sprach beziehungsweise schrieb im Anschluss seinen Respekt aus und bedankte sich bei allen Musikern für das Konzert.

Für Auftritt üben

Auch die Jungmusiker Lina, Paula und Leo waren mit Freude dabei. Iszt es doch eine Motivation, für einen Auftritt zu üben, in Zeiten, in denen der Musikunterricht in seiner üblichen Weise ausfallen muss. dka

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.04.2020