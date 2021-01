Anzahl der Schuhe fast verdoppelt

Walldürn.Im Dezember sammelte die Kolpingfamilie Walldürn gebrauchte Schuhe, Brillen und Mobiltelefone für den guten Zweck. Die Aktion war ein großer Erfolg und zahlreiche Walldürner brachten ihre Spenden an insgesamt vier Tagen zur Sortierung ins Kolpingheim. So kamen 61 Kartons mit insgesamt 1300 Paar Schuhen, rund 500 Brillen und rund 50 gebrauchten Handys zusammen. Bei der Anzahl an Schuhen konnte das Ergebnis der Vorjahresaktion damit fast verdoppelt werden. „Wir sind mehr als zufrieden mit dem Ergebnis“, so Vorstandssprecher Bernhard Kehl, „die Spendenbereitschaft war großartig und die freiwilligen Helfer der Kolpingsfamilie hatten alle Hände voll zu tun.“ Die gesammelten Schuhe werden der bundesweite Aktion „Mein Schuh tut gut“ zugeführt zugunsten der internationalen Adolph-Kolping-Stiftung. Die gebrauchten Handy wurden an missio gespendet, die gebrauchten Brillen gehen an die Aktion BrillenWeltweit.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.01.2021