Anti-Doping-Lauf mit vollem Elan

Amorbach.„Sport ist Mord“, wie Winston Churchill einst sagte. Dass dies nicht stimmt und sogar das Gegenteil der Fall ist, soll die Aktion „Amorbach läuft vereint“ zeigen.

Die Veranstaltung fand statt im Rahmen einer großen Anti-Doping-Kampagne, die von Ludwig-Martin Büttner ins Leben gerufen worden ist. Vertreter des Bayerischen Landes-Sportverein (BLSV), der Deutschen Olypmischen Gesellschaft (DOG), des Landratsamtes Miltenberg sowie das Staatliche Schulamt haben es sich zum Ziel gesetzt, „das Thema ‚Doping’ und seine negativen Folgen wieder verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.“

Seit dem Start der Kampagne im April 2019 durch eine Podiumsdiskussion in der Mittelmühle Bürgstadt haben bereits verschiedene Seminare zur Stärkung des Bewusstseins gegenüber den Auswirkungen von künstlichen Substanzen stattgefunden.

Bei der Aktion „Amorbach läuft vereint“ fanden sich jeweils zwei Jahrgangsstufen der verschiedenen Amorbacher Schulen im Seegarten ein, um an dem Lauf teilzunehmen. Die Veranstaltung begann mit der Begrüßung durch den KEG-Schulleiter Ulrich Koch und den BLSV-Kreisvorsitzenden Adolf Zerr.

Zum Vorbeugen von Verletzungen fanden sich die ersten Läufer der Grundschule Amorbach zum Warmmachen bei TVK-Trainer Andreas Kunz ein.

Anschließend ertönte das Startsignal und die Grundschüler liefen mit musikalischer Begleitung der Mittelschule Amorbach ihre Runden. Am Ende jeder Runde erhielt jeder Schüler ein Bändchen, welches er nach Ablauf der Zeit zur Zählung wieder abgab. Das Sammeln der Bänder galt als Anreiz für die Kinder und Jugendlichen der Veranstaltung, so viele Runden wie möglich zu laufen und gegebenenfalls sogar einen kleinen internen Wettbewerb zu veranstalten, wer denn am Ende die meisten Runden gelaufen ist.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, da alle Schüler des Karl-Ernst-Gymnasiums in Amorbach mit sehr großem Elan bei der Sache waren.

