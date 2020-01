Ansprechend mit klaren, puristischen Formen

Walldürn.Ausschließlich strahlende Gesichter trafen sich am Mittwoch im Walldürner Einrichtungshaus Wohnfitz zu einem Ereignis besonderen Charakters: Heidrun Brinkmeyer als Geschäftsführerin der Firma Ballerina-Küchen/Ellersiek GmbH (Rödinghausen) überreichte Wolfram Fitz und Verkaufsberater Manfred Schieser den „Ballerina-Küchen Design-Award 2018 powered by Egger“ in der Kategorie „Insel als zentrales Gestaltungselement“. Der Preis betraf die durch Schieser für den Kunden Christian Alber (Filderstadt) konzipierte Küche.

Pro Jahr 1000 Küchen

Nach der Kurzvorstellung des 2014 von Waldstetten nach Walldürn gezogenen Unternehmens verwies Wolfram Fitz auf rund 1000 pro Jahr installierte Küchen, wobei „40 Prozent der Aufträge aus Gebieten resultieren, in denen man keinerlei Werbung betreibt“. So kam auch Christian Alber nach Walldürn: Über in der Region wohnhafte Bekannte wurde der Schwabe auf das Einrichtungshaus aufmerksam und gab die nunmehr als Design-Meisterstück prämierte Küche in Auftrag.

Die Firma „Ballerina-Küchen“ als achtgrößter Küchenhersteller Deutschlands wurde durch Heidrun Brinkmeyer vorgestellt. Pro Jahr werden 25 000 Küchen in 28 Länder geliefert – und eine davon ging nach Filderstadt. Nicht nur angesichts dieses Erfolgs bezeichnete Brinkmeyer „Wohnfitz als richtigen Partner und größten Kunden Deutschlands“, der mit derselben Leidenschaft dem Thema „Küche“ begegne. Schließlich handele es sich gerade bei der Küche häufig um das Herz eines Hauses.

„Hier trifft sich die ganze Familie“, betonte sie und informierte über die Zusammensetzung der Jury, der mit Martin Allen-Smith, Kerstin Hülsmann, Henk Knol, Heike Lorenz, Dieter Müller, Thorsten Rosenstengel, Cordula Schmidt, Gerlinde Krog-Dethof und Stefanie Willach in internationalen Branchenkreisen honorige Persönlichkeiten angehören.

„Insel als zentrales Element“

Der Award wurde heuer in den Kategorien „Kleine Küche im glänzenden Komfort“, „Direktlack als Wohnelement“ und eben „Insel als zentrales Gestaltungselement“ ausgelobt. Die von Manfred Schieser für Christian Alber zusammengestellte Küche sei durch ihr „ansprechendes und einladendes Design mit klarer, puristischer Formensprache“, aber auch die als Mittelpunkt des Raums anzusehende und dennoch nicht überladen oder klobig wirkende Insel in den Fokus der Jury gerückt.

Auch der in Zusammenarbeit mit dem Spanplattenhersteller Egger entwickelte Direktlack sei als funktionelles aber elegantes Gestaltungselement positiv aufgefallen. Nachdem die fotorealistische 3D-Küchenplanung am Beispiel des Preisobjekts erläutert wurde, überreichte Heidrun Brinkmeyer die Urkunden, ein Präsent für Manfred Schieser und den Award.

Erfreut definierte Wolfram Fitz die Auszeichnung als Ansporn, die ohnehin als Stärke der Firma geltende persönliche Beratung noch weiter auszubauen, und lobte Schieser sowie die Monteure Lutz Ilzhöfer und Sven Könözsi für ihre Kompetenz.

Vor dem Umtrunk nutzte auch Christian Alber die Möglichkeit, sich für die seriöse und gut organisierte Zusammenarbeit zu danken. ad

