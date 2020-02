Anpassungen im Netz 11

Odenwald-Tauber.Die Westfrankenbahn (WFB) nahm zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 für zwölf Jahre den neuen Betrieb für das Netz 11 „Hohenlohe-Franken-Untermain“ auf. „Die Betriebsqualität im Bereich der Pünktlichkeit hat uns und unsere Fahrgäste auf einzelnen Streckenabschnitten bisher nicht überzeugt. Deswegen sind wir mit unseren Bestellern zu dem Schluss gekommen, Fahrplananpassungen vorzunehmen“, so Denis Kollai, Sprecher der Geschäftsleitung der WFB.

Folgende kurzfristige Anpassungen zur Stabilisierung des Fahrplans auf den Strecken Wertheim – Miltenberg – Aschaffenburg, Wertheim – Lauda – Bad Mergentheim – Crailsheim und Miltenberg – Amorbach Walldürn – Seckach wurden mit den Bestellern, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), beschlossen:

Ab 2. März kommt es bei einzelnen Zügen zu geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten. Zudem werden vereinzelt Züge von Aschaffenburg in Richtung Walldürn sowie in der Gegenrichtung in Miltenberg gebrochen. „Hierfür bitten wir unsere Fahrgäste um Verständnis“, so Kollai weiter.

