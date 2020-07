Angebote im Herbst

Miltenberg.Unter unter Einhaltung des vorliegenden Hygienekonzepts wird es im Herbst möglich sein, mit einem trotzdem traditionell vielseitigen Angebot eine ganze Reihe neuer und interessanter Veranstaltungen für Herbst und Winter anbieten zu können.

Bereits ab Freitag, 10. Juli, steht das neue Kursangebot online im Internet unter www.vhs-miltenberg.de. Anmelden kann man sich zudem per Post, per Fax unter 09371/404-101, per Internet und persönlich in der Geschäftsstelle im Rathaus am Engelplatz in Miltenberg, deren Team Fragen rund um die Kursangebote gerne beantwortet.

Vom 27. Juli bis zum 28. August bleibt die Geschäftsstelle der VHS geschlossen.

