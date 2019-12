Angebote für Praktika vorgestellt

Amorbach.Jeder Schüler muss sich irgendwann die Frage stellen, welchen Beruf er nach der Schule ausüben will. Um einen ersten Einblick in die Berufswelt zu erhalten, haben die Schüler der neunten Klassen des Karl-Ernst-Gymnasiums (KEG) Amorbach die Möglichkeit, im Laufe des Schuljahres eine Praktikumswoche zu absolvieren.

Um einen geeigneten Praktikumsplatz zu finden, stand für sie Ende November eine Auftaktveranstaltung des sogenannten „Triple-S-Projekts“ auf dem Programm. Die verschiedenen Angebote wurden dabei in einen naturwissenschaftlichen, kaufmännischen und sozialen Bereich unterteilt.

Im Laufe des Nachmittags konnten die Schüler zwei der drei Bereiche auswählen und sich dort mehrere Präsentationen anhören.

Dabei wurden nicht nur die Praktika an sich vorgestellt, die Schüler erhielten außerdem einen Einblick in das typische Arbeitsklima oder auch teilweise in weitere Ausbildungsgänge.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019