Angebot von Osterhase bis Segelflieger

Die Walldürner können sich auf den Auto-Sonntag freuen, der am 22. März zum 6. Mal stattfindet. Sechs Autohäuser präsentieren die neuesten Trends auf dem Fahrzeugmarkt.

Walldürn. Daneben wartet auf die Besucher ein buntes Rahmenprogramm. Die Autohäuser Gramling, Günther, Golderer, Wild, Rüttiger und Trusch sind mit ihren Automodellen sternförmig um die große Sparkassenkreuzung und in der Hauptstraße platziert.

Zudem sind wieder wertvolle Preise im Rahmen eines Gewinnspiels mit dem gesuchten Lösungswort zu gewinnen. In den ausgestellten Autos sind die Buchstaben verteilt, aus denen sich das Lösungswort zusammensetzt.

Die Gewinne stellen „Walldürn gemeinsam“ und die Autohäuser bereit. Die Ziehung der Gewinner erfolgt um 17 Uhr an der Sparkassenkreuzung.

Im Rahmenprogramm präsentiert die Firma Elba ihre Wohnmobilvermietung, Insektenschutz Alba wird in der Innenstadt sein Angebot vorstellen. Die örtlichen Fachgeschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Osterhasen verteilen in den Marktstraßen bunte Ostereier an groß und klein. Das Elfenbeinmuseum und das Haus der Bahngeschichte haben von 14 bis 17 Uhr geöffnet, außerdem die „Dürmer Faschenaachtsausstellung“ im Reilschen Haus. Kulinarisch ist auch einiges geboten. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr will mit einem Feuerwehrfahrzeug und der Kinderhüpfburg auf sich aufmerksam machen und weitere Interessierte ansprechen. In diesem Jahr zum ersten Mal dabei ist der Segelsportverein mit einem Segelflieger und einem Infostand. Er möchte Interessierte für den Segelsport begeistern.

Spektakuläre Figuren

Chris Bennet Bröker trainiert seit vielen Jahren professionell Football-Freestyle und gehört inzwischen zu den besten Freestylern in ganz Deutschland und zeigt beim verkaufsoffenen Sonntag sein Können. Die Jeremey-Luftballonzauberei wird spektakuläre Figuren und Gegenstände zaubern. Das Möbelhaus Wohnfitz hat seine ihre Tore geöffnet und bietet eigene sehenswerte Attraktionen.

Die Innenstadt ist an diesem Sonntag von 9 bis 19 Uhr für den gesamten Autoverkehr gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Der Parkplatz Volksbank, Traboldsgässchen (hinter ehemaligem NKD), der Parkplatz Bettendorfring (über die Untere Vorstadtstraße) sowie der Parkplatz hinter dem Schloss können benutzt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020