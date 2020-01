Angebot für Groß und Klein

Walldürn.Die Einschreibung an der Städtischen Musikschule Walldürn für das zweite Schulhalbjahr läuft bis 15. Januar.

Für die Kleinsten wird wieder der „Musikgarten“ angeboten. Dort werden Kinder im Alter von eineinhalb bis drei Jahren in Begleitung ihrer Mütter oder Väter früh mit der Musik vertraut gemacht. Während dieser ersten Gehversuche sollen die musikalischen Anlagen eines jeden Kindes aufgegriffen werden, um die seelische, körperliche und geistige Entwicklung zu fördern. Durch das Nachahmen von Erwachsenen lernen die Kinder spielerisch, die eigene Stimme einzusetzen, um später selbstständig singen und musizieren zu können.

Das „Instrumentenkarussell“ bietet Kindern in Dreier- oder Vierergruppen innerhalb eines halbjährigen Orientierungskurses die Möglichkeit, Grundfertigkeiten auf bis zu fünf Instrumenten zu lernen, um sich nach der „Probierphase“ endgültig für ein Instrument zu entscheiden.

Viele Instrumente zur Auswahl

Im Instrumentalunterricht stehen die Fächer Akkordeon, Baritonhorn, Blockflöte, E-Bass, E-Gitarre, Euphonium, Flügelhorn, Gesang, Gitarre, Horn, Jazzklavier, Klarinette, Klavier, Keyboard, Kontrabass, Oboe, Pauken, Posaune, Querflöte, Saxofon, Schlagzeug, Tenorhorn, Trompete, Tuba, Ukulele, Viola, Violine und Violoncello zur Auswahl.

Seit diesem Schuljahr wird außerdem Ukulele als Unterrichtsfach neu angeboten. Dieses Instrument ist aufgrund seiner geringen Größe in erster Linie für kleine Kinder geeignet, kann aber auch von Erwachsenen erlernt werden.

Ensemble-Unterrícht

Ensemble-Unterricht ergänzt das breite Angebot. Als Service stellt die Musikschule in begrenztem Umfang Leihinstrumente zur Verfügung. Interessenten können sich selbst oder ihr Kind von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr in der Musikschule (Grundschulgebäude, Keimstraße 18, zweiter Stock, Zimmer 26) einschreiben lassen. Ebenso sind bis 15. Januar Um- oder Abmeldungen möglich. Formulare für die Einschreibung liegen in der Musikschule aus oder können unter www.musikschule-wallduern.de heruntergeladen werden.

