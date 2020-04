An Karfreitag war der Krieg vorbei

Der Karfreitag 1945 war ein klarer und sonniger Tag. An diesem Tag endete für die Walldürner mit dem Einmarsch der Amerikaner der Zweite Weltkrieg. Ohne einen Schuss wurde die Stadt erobert.

Walldürn. Das war aber nicht überall so. Die meisten Stadtteile der heutigen Stadt Walldürn wurden Ende März/Anfang April kampflos von den Soldaten der 7. US-Armee erobert. In Wettersdorf, Gerolzahn, Glashofen, Neusaß, Gottersdorf, Reinhardsachsen, Kaltenbrunn und Rippberg ging die Besetzung undramatisch vor sich. Nicht aber in Hornbach und Altheim.

Schusswechsel in Hornbach

Hornbach erreichten die GI’s ebenfalls am Karfreitag. In der Ortschaft hielten sich allerdings noch Soldaten der Wehrmacht auf – und die angetrunkenen Landser lieferten sich mit den anrückenden US-Soldaten einen Schusswechsel. Die Amerikaner beschossen daraufhin den Ort. Zwei Scheunen brannten nieder, auf der Anhöhe Richtung Hainstadt wurde ein Fahrzeug der Wehrmacht zerschossen.

Altheim erreichten die US-Truppen am Karfreitag gegen 9 Uhr morgens. Auf einer Anhöhe stehend beschossen Panzer die Ortschaft. Ein Haus ging in Flammen auf, andere wurden beschädigt. An der Altheimer Kirche ist bis auf den heutigen Tag an der Außenwand ein Granatsplitter angebracht, der in das Gotteshaus einschlug. Schließlich rückten die Amerikaner vor und rollten mit ihren Panzern in die Ortschaft.

Der Grund für den Beschuss war rasch klar: Die Altheimer hatten vergessen, eine weiße Fahne zum Zeichen der Kapitulation zu hissen. Die wurde dann am Kirchturm angebracht. In beiden Orten wurde niemand von der Zivilbevölkerung verletzt oder gar getötet.

Ohne Schießerei wurde Walldürn besetzt. Schon seit Mitte der Karwoche gingen Gerüchte um, dass die Amerikaner wohl bald die Wallfahrtsstadt erreichen werden. Das Ende des Krieges zeichnete sich für die Bewohner der Stadt ab.

Übergeben wurde Walldürn damals von Ratsschreiber Heinrich Englert, der diese Aufgabe übernahm. In seinen Erinnerungen über die Ereignisse schreibt er, dass er das machte, weil „ich begriff, dass weder ,Verantwortliche’, noch ,Zuständige’ noch ,Freiwillige’ in diesem Augenblick greifbar waren, Verantwortung zu übernehmen“.

„Am Karfreitag 1945 fand kein Gottesdienst statt“, erinnert sich Englert. Und obwohl das Wetter schön und warm war, herrschte „überall bei der Bevölkerung eine beängstigende Stille in Erwartung unbekannter bevorstehender Ereignisse“. Von Abwehrmaßnahmen gegen die vorrückenden Amerikaner sei nichts erkennbar gewesen „und Gott sei gedankt, dass auch der Volkssturm nicht einmal andeutungsweise in Aktion trat“.

Soldaten rückten ab

Zu den Ereignissen in den Tagen vor dem Kriegsende gibt es noch weitere Berichte. So schreibt Theodor Wick in seinem Buch „Walldürner Heimatgeschichte“ über eine Augenzeugin, die berichtete, dass etwa zehn Tage vor Ostern eine Wehrmachtseinheit unter der Führung eines Hauptmanns nach Walldürn gekommen ist. Sie sollte die Stadt gegen die vorrückenden Amerikaner verteidigen. Außerdem war ein Trupp Feldgendarmerie in der Stadt. Die Wehrmachtseinheit soll aber abgezogen sein, nachdem ihnen der damalige Bürgermeister Benzin für den Abmarsch besorgt hatte.

Der Heeresbericht meldete heftige Kämpfe im Raum Walldürn – zum Glück für die Stadt eine Falschmeldung, wie Englert schreibt. Gekämpft wurde dafür in der Gegend um Miltenberg und Amorbach. Der Gefechtslärm war bis nach Walldürn zu hören. In der Stadt war noch deutsches Militär, Wehrmachtsteile, einzelne Soldaten, Gruppen von Offizieren waren zu sehen. Der Letzte, so Englert, war ein Kavallerist, der weiße Fahnen herunterreißen wollte. Als man ihm klar machte, dass damit der Krieg auch nicht mehr zu gewinnen sei, beruhigte er sich. In Walldürn kam es zu keinen Gefechten – die Stadt wurde ohne einen Schuss erobert.

Am Tag der Besetzung der Stadt zogen die deutschen Soldaten in Richtung Marsbachtal ab. Gegen 14.30 Uhr war das Klirren der Ketten amerikanischer Panzer zu hören. Die US-Soldaten zogen am Nachmittag von Hornbach kommend über die Obere Vorstadtstraße in die Stadt ein. „Zwischen 16 und 16.30 Uhr ging die Besetzung unserer Stadt vor sich ohne jeden Zwischenfall“, so Englert.

Eindeutige Anordnung

Gegen 17 Uhr traf Englert auf den Kommandeur der amerikanischen Einheit. Obwohl er sich als Ratsschreiber „nicht zuständig erachtete“ übernahm er die Aufgabe aus oben genannten Erwägungen und „in Erkenntnis der Gefahr, dass die Militärs gegenüber der Bevölkerung Repressalien ergreifen könnten“.

Die Anordnungen für ihn und seine Familie waren eindeutig. Das Haus durfte nicht abgeschlossen werden, Fenster mussten geschlossen bleiben, das Haus wurde von einem Doppelposten bewacht. Englert wurde klar, in welch gefährlicher Situation er sich befand. Der amerikanische Offizier hatte ihm deutlich gemacht, dass er mit seinem Kopf für alles hafte, was in dieser Stadt gegen Person oder Sache geschehe. „Der geringste Ausrutscher der Bevölkerung würde mich in ernste Gefahr gebracht haben“, hat er niedergeschrieben.

Aber es blieb alles ruhig, so Englert weiter. „Die Bevölkerung bewahrte Disziplin und so verlief die erste Nacht der Besatzung reibungs- und gefahrlos.“

