An 20 Sonntagen für die Bürger aufgespielt

Hornbach.Es fing alles mit den Balkonkonzerten in der Coronakrise Mitte März an. In Italien holten die Menschen ihre Musikinstrumente hervor und spielten sie zur Freude der Nachbarn auf dem Balkon. Grund dafür war die Pandemie: keiner durfte mehr raus, Veranstaltungen fanden von heute auf morgen nicht mehr statt.

So kam auch Trompeter Klaus Hammer auf die Idee, den Hornbacher Bürgern in den schwierigen Zeiten den Alltag etwas vergessen zu lassen. Es durften ja keine Treffen oder Versammlungen mehr stattfinden. Am Anfang der Pandemie nahm er sein Instrument und stellte sich sonntagsabends um 18 Uhr auf der Portaltreppe der Kirche Sankt Valentin in Hornbach und fing an zu spielen. Schnell haben sich Bürger aus Hornbach vor der Kirche eingefunden und zugehört. Klaus Hammer blieb mit seiner Trompete nicht lange allein.

Zwei Sonntage später schlossen sich Freunde des Jagdhornblasens an. Fortan trafen sich Klaus Hammer mit seiner Trompete, Renate Heitmann, Alexander Giegerich, Birgit Giegerich jeweils mit dem Blasinstrument Horn und Anton Volkert sowie Hans Kübler mit ihren Parforce-Horn zur 30-minütigen musikalische Unterhaltung der Bürger.

Nachdem man nun an zwanzig Sonntagen hintereinander gespielt hatte, fand am vergangenen Sonntagabend vorerst ein letztes gemeinsames Konzert statt. Renate Heitmann begrüßte auch dieses mal wieder zahlreiche Zuhörer vor der Kirche. Mit dem Begrüßungslied „Der Jäger aus Kurpfalz“,fing das 45 Minuten dauernde Konzert an. Es folgte Klaus Hammer mit „Danke für diesen neuen Morgen“. Zwischen den Musikstücken erzählte Renate Heitmann einige Geschichten und Anekdoten aus der Jägerei, über die man sich köstlich amüsierte. Was auch bei diesem vorerst letzten Konzert nicht fehlen durfte: „Tschau Bella Tschau“, das Klaus Hammer gespielt wurde. Es wurde während der Pandemie von fast jedem Balkon in Italien gespielt.

Konzert zur Weihnachtszeit

Zum Ende bedankten sich Renate Heitmann und Klaus Hammer beim Publikum und sagten, dass man sich in der Vorweihnachtszeit zu einem kleinen weihnachtlichen Konzert hier wieder treffe.

Die Jagdhornbläser verabschiedeten sich mit „Die Sau ist tot“ und Klaus Hammer mit „ Muss i denn zum Städtele hinaus“. Als Dank vom Publikum gab es für die Musiker einen großen Applaus. hape

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.08.2020