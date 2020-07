Am Friedhof keine weiteren Parkplätze

Walldürn.Zu einer öffentlichen Sitzung kamen am Montagabend die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt im Gemeinderat unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther im Haus der offenen Tür zusammen. Auf der Tagesordnung standen Bauanträge, eine Arbeitsvergabe und ein Antrag der DCB.

Einstimmig positiv beschieden wurde der Neubau einer zentralen Atemschutzanlage in der Dr. Heinrich-Köhler-Straße. Dieser geplante eingeschossige Neubau/Anbau an das bestehende Feuerwehrgerätehaus hat eine Größe von rund zwölf auf 36,8 Meter und soll ein extensiv begrüntes Flachdach erhalten. Neben einem Übungs- und Zielraum sollen hier ein Schulungs- und Aufenthaltsraum sowie weitere Funktionsräume entstehen. Weiterhin sind verschiedene Sanitärräume geplant.

Ebenso einstimmig beschlossen wurde vom Ausschuss die Vergabe für die Schadstoffsanierung und Abbrucharbeiten für ein Anwesen in der Gerichtstetter Straße in Altheim aufgrund des vorliegenden Submissionsergebnisses an die Firma Leis Abbruch und Recycling aus Walldürn als preisgünstigstem Bieter zu deren Angebotspreis von rund 49,182 Euro. Die entsprechenden Finanzmittel sind im Haushalt bereitgestellt.

Zu einer Vorab-Abstimmung kam es beim Tagesordnungspunkt „Friedhof Walldürn – Antrag der Gemeinderatsfraktion der DCB vom 21. Oktober 2019 zur Schaffung weiterer Parkplätze“, nachdem von der DCB-Fraktion kurzfristig der Antrag gestellt wurde, die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes noch einmal bis zur nächsten ATU-Sitzung zu vertagen. Dieser Antrag wurde jedoch mit sechs Ja-Stimmen und sechs Nein-Stimmen abgelehnt.

Der Leiter des Stadtbauamtes, Christian Berlin, ging noch einmal auf den Vor-Ort-Termin im Vorlauf der letzten Sitzung vom 15. Juni und die hierbei gewonnenen Erkenntnisse ein. Aus der Sicht der Verwaltung seien mit den vorhandenen 99 bestehenden Parkplätzen im Umkreis von 300 Metern um die Friedhofskapelle eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen vorhanden und eine Realisierung von einigen wenigen zusätzlichen Parkplätzen stünden im Vergleich zum Nutzen in keinem Verhältnis. Die Mitglieder des Ausschusses stimmten bei Enthaltung dem Antrag der DCB-Gemeinderatsfraktion für die Schaffung weiterer Parkplätze im unmittelbaren Umfeld des Friedhofes nicht zu. ds

