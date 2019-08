Alte Techniken lebten im Museum auf

Alte Handwerkstechniken lebten am Sonntag im Odenwälder Freilandmuseum neu auf. Die zahlreichen Zuschauer blickten dabei den Akteuren bei ihren Vorführungen über die Schulter.

Gottersdorf. Schmied, Korbflechter, Feinsattler, Holzbildhauer, Korbmacher, Besen- und Rechenmacher, Kräuterfrau und Wollfärberin zeigten ihre handwerkliche Kunst bei der Herstellung ihrer Waren, wie sie in vergangenen Zeiten hergestellt wurden. Wieder einmal durften große und kleine Besucher den Handwerkern über die Schulter schauen und auch selbst ausprobieren. Dabei konnten sie vieles über die traditionellen Herstellungsmethoden erfahren.

Im Hof „Schüßler“ präsentierte der Schmied sein handwerkliches Können. Denn alles was damals und auch heute noch mit Metallgüterherstellung zu tun hatte, vom Nagel über das Hufeisen , dem Schwert bis zu einem kunsthandwerklichen Metallzaun war und ist Sache des Schmieds.

„Eines bist du dem Leben schuldig, kämpfe oder duld in Ruh, bist du Amboss sei geduldig, bist du Hammer schlage zu“. Dieses Sprichwort führte der aus Höpfingen stammende und heute in Walldürn lebende 85-jährige Schmied Franz Schell den Museumsbesuchern vor.

Hammer geschwungen

Er erlernte seinen Beruf 1949 bei Schmied Erwin Berberich in Höpfingen und hatte nach seiner Lehrzeit bis zu seiner Rente in verschiedenen Firmen in der Schmiede gearbeitet. Heute schwingt er den Schmiedehammer fast zu jeder Veranstaltung im Freilandmuseum.

Das Schmieden eines Eisens erfordert jahrelange Erfahrung. Die große Kunst des Schmiedens besteht darin, in der kurzen Zeit, in der das Eisen richtig heiß ist, die gewünschte Form exakt herauszuarbeiten. Vom Schmied erfordert das wohldosierte Kraft und ein sicheres Auge.

Gleich neben der Museumsgaststätte fand man Kräuterfrau Marlen Müller aus Mudau. An ihrem Stand zeigte sie, wie man Wolle mit Kräutern färbt. Zuerst werden die Kräuter mit Blüten in einem Topf mit Wasser circa eine Stunde geköchelt. Auch die Wolle wird in einer bestimmten Flüssigkeit (Alaun) mit Wasser eine Stunde geköchelt. Anschließend werden die Blüten durch ein Tuch gegossen und die Wolle wird in den Pflanzensud gegeben und eine weitere Stunde fest gekocht. Zwischendurch sollte man die Wolle im Topf vorsichtig mit einem Holzlöffel bewegen. Nach dem Abkühlen kann dann die Wolle, wenn die Farbgebung stimmt, aus dem Topf entfernt, ausgespült und zum trocknen aufgehängt werden.

Sehr gefragt sind auch heute noch die Berufe des Sattlers sowie des Feinsattlers. Diese Arbeiten führte Oliver Aumüller aus. Seit 2011 arbeitet Aumüller als selbstständiger Feinsattler. Zum Beruf kam er über das Thema Punzieren. Dass man Leder auf eine solche Weise formen und verzieren kann, hat ihn vor über 20 Jahren fasziniert. In Deutschland fand er zu zunächst keine Anleitungen zu diesem Thema. Er holte er sich Anleitungen von Kollegen aus den USA. Heute stellt er Gebrauchswaren aus Leder her. Besonders spezialisiert ist er auf Dinge für ambitionierte Bogenschützen. Den Beruf des Sattlers findet man in der heutigen Zeit auch in der Autoindustrie. Der Sattler stellt aus Leder den Sattel, das Zaumzeug und sonstige Teile für den Umgang mit Pferden und anderen Tieren her.

An der Ziegelhütte zeigte der Korbmacher Kurt Pfeiffer aus Bödigheim das Herstellen von Korbwaren vor allem aus Weidenholz und Stroh. Zur Herstellung eines Korbes benötigt er neben das Weidenholz auch Werkzeuge wie Scheren, Sägen und Spaltwerkzeuge wie einen Dreispalter oder Schlageisen sowie Biegegeräte, um die richtige Länge und Form des Materials zu erreichen.

Gleich nebenan fertigte Bildhauer Horst Walter aus Rauenberg aus einem Stück Weichholz mit Beitel und Spatel eine Meerjungfrau.

Gegenüber in der Stallscheune befand sich der Besenbinder und Rechenmacher Manfred Blau aus Waldstetten. Sein Arbeitsmaterial bestand aus Birkenreiser und Weidenruten zum Binden eines Reisigbesens. Als Werkzeug benötigt er Schere, Schnitzmesser, Zieheisen, als Stichling einen Nagel, eine Spannhilfe und zum Binden einen Draht oder Schnur. Für das Herstellen eines Rechens benötigt dieser weiches Holz wie Pappel und Erle.

Der Rechenmacher kommt mit wenig Werkzeug aus. An Besonderheit hatte er eine Vorrichtung zum Ausbohren des Rechenhauptes und ein rundes Eisen, mit dem er die Rechenzähne einfach erstellen konnte, in dem er Holzstücke durch diese Eisen schlug.

Buchbinderin Henriette Christoffel aus Wittighausen zeigte das Binden von Büchern. Der Buchbinder bringt das Buch in seine endgültige Form und stellt den Einband her. Er nimmt damit den abschließenden Arbeitsgang der Buchherstellung vor. Der Buchbinder verbindet und umschließt die äußere Hülle mit allen Schritten bis zum fertigen Buch. Hierzu benötigt er zum Beispiel Leim, Borstenpinsel, Buchbinderahlen, verschiedene Falzbeine aus Knochen oder Locheisen. Dieses Gewerbe kam im späten Mittelalter auf. Es blieb eine handwerkliche Tätigkeit bis ins 19. Jahrhundert. Heute ist Buchbinder ein Lehrberuf, trotz der maschinellen Großproduktion.

Geoparkführer Winfried Schneider rief zur Kinderaktion auf. Aus alten Landkarten, die in kleinen Stücke geschnitten wurden und dann durch eine Handriffelpressmaschine gewalzt wurden, bastelten die Kinder mit etwas Draht und weiteren Bastelmaterialien kleine Schmetterlinge. hape

