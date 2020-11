Aktuell zwei Drittel Urnenbestattungen

Walldürn.Die Firma Baumbusch Bestattungen führt ab 1. Januar im Auftrag der Stadt Walldürn die hoheitlichen Aufgaben auf den Walldürner Friedhöfen aus. 15 Gemeinderäte stimmten in der Gemeinderatssitzung am Montag in der Nibelungenhalle für die Vergabe der Arbeiten an das Unternehmen mit Sitz in Schneeberg. Sieben Ratsmitglieder votierten dagegen, fünf enthielten sich der Stimme.

Zum günstigsten Angebotspreis von 37 388 Euro machte somit die Firma Baumbusch das Rennen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2025. Zwei weitere Betriebe hatten Angebote eingereicht. Diese lagen jedoch 20 beziehungsweise mehr als 100 Prozent über dem günstigsten Preis.

Wäre nicht Jürgen Schmeiser, Fraktionssprecher der DCB, ans Mikrofon getreten und hätte eine geheime Abstimmung beantragt, der Tagesordnungspunkt wäre wohl völlig geräuschlos über die Bühne gegangen. Er begründete seinen Antrag mit „erheblichen Differenzen“, ohne näher darauf einzugehen. Zehn Gemeinderäte folgten seinem Antrag und stimmten für eine geheime Abstimmung, ebenfalls zehn Ratsmitglieder votierten dagegen. Da ein Antrag bei einem Patt wegen fehlender Mehrheit als abgelehnt gilt, musste die Entscheidung letztlich in offener Abstimmung getroffen werden.

Die Vergabe der hoheitlichen Friedhofsangelegenheiten hatte bereits im nicht-öffentlichen Teil einer Sitzung des Verwaltungsausschusses auf der Tagesordnung gestanden. Eine Einigung war in dieser Sitzung jedoch nicht zustande gekommen.

Neue Schwerpunkte gesetzt

Eingangs hatte Hauptamtsleiter Helmut Hotzy darauf hingewiesen, dass die Stadt Walldürn die hoheitlichen Aufgaben auf den Friedhöfen erstmals 1994 an private Dienstleister vergeben hat. Ab diesem Zeitpunkt bis zum Auslaufen des fünfjährigen Vertragsintervalls Ende 2013 habe die Firma Baumbusch Bestattungen die Arbeiten auf Walldürner Friedhöfen ausgeführt.

In den vergangenen Jahren habe sich das Bestattungsverhalten deutlich verändert, so Hotzy. Während es vor fünf Jahren noch gut zwei Drittel Erdbestattungen gab, habe sich das Verhältnis umgekehrt. Aktuell würden zwei Drittel der Verstorbenen in Urnen bestattet.

Entsprechend habe man die Vertragsleistungen für die aktuelle Ausschreibung definiert und Schwerpunkte gesetzt.

