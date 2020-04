Aktion stößt auf großes Interesse

Walldürn.Die von Pfarrgemeinderätin Andrea Hemberger und Gemeindeassistent Adrian Ambiel kreative Mitmach-Aktion für die Seelsorgeeinheit Walldürn stößt auf ein starkes Echo. Für diese „Regenbogen-Aktion“ in den schweren Zeiten dieser Corona-Krise, die ein Sinnbild für Hoffnung und Zuversicht ausdrücken soll, wurden schon rund 200 bemalte und beschriftete Steine abgegeben.

Eine Aktion, die für eine gelebte Solidarität untereinander steht und zwischen den Generationen ein Zeichen der Hoffnung und des Miteinanders setzen will. Die Kinder aber auch aktuell Erwachsene können ihre gestalteten Steine noch bis Karfreitag 20 Uhr bei Andrea Hemberger in der Schönbornstraße 24 in der vor dem Haus bereitgestellten Kiste ablegen.

„Tolle Kreationen haben sich mittlerweile eingefunden. Eine bunte Vielfalt von Steinen mit Worten wie: Hoffnung, Zuversicht, Glaube, Liebe, Jesus mein Licht, als ermutigende Botschaft für die Menschen ist zusammengekommen“, so das Team.

Segnung am Ostersonntag

Am Ostersonntag, 12. April, werden diese zu einem Regenbogen gelegten Steine im Gottesdienst um 9.30 Uhr, der wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und von K-TV live übertragen wird, gesegnet. Ab 11 Uhr können sich dann Kirchenbesucher, welche Momente der Einsamkeit und Unsicherheit erleben müssen, einen Regenbogenstein abholen und mit nach Hause nehmen.

Auf diese Weise entsteht am Ende dieser Aktion eine sinnbildliche Brücke zwischen den Menschen in Walldürn, die alle miteinander verbinden soll. (ac)

