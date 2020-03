Afghane muss dreieinhalb Jahre in Haft

Mosbach/Walldürn.Das Landgericht Mosbach hat am Donnerstag einen Asylbewerber aus Afghanistan wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt.

Die 8. Große Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Michael Haas sah es nach Abschluss der Beweisaufnahme als erwiesen an, dass der 26-jährige Hasis A. am 7. September 2019 in der Unterkunft für Asylbewerber in der Alten Amorbacher Straße in Walldürn mit einem Küchenmesser mehrfach auf seinen Mitbewohner eingestochen hat.

Das Opfer erlitt dadurch schwere Schnitt- und Stichwunden an beiden Beinen, am Ellenbogen und am Bauch. Lebensgefahr bestand nach Einschätzung eines vom Gericht beauftragten Gutachters nicht.

Nach den Schilderungen des Opfers und dem Geständnis des Angeklagten zum Auftakt der Verhandlung vor zwei Wochen hatte die Strafkammer am Ablauf der Tat keinerlei Zweifel. Anhand der Zeugenaussagen ließ sich jedoch nicht nachvollziehen, wie viel Wodka Hasis A. vor der Tat getrunken hatte, und ob er durch den Alkoholkonsum möglicherweise nicht voll schuldfähig gewesen sein könnte.

Die Strafkammer hörte deshalb am Donnerstag als weitere Zeugen die beiden Polizeibeamten, die Hasis A. festgenommen hatten. Ein 37-jähriger Polizist berichtete, wie er mit seinem Kollegen als erste Streife am Tatort eingetroffen war. Mehreren Anweisungen, stehenzubleiben und sich auf den Boden zu legen, habe sich der Angeklagte widersetzt und stattdessen immer wieder lautstark nach dem Grund gefragt. Nachdem Hasis A. weiter auf sie zugekommen sei, hätten er und sein Kollege ihre Waffen gezogen und auf den Boden gerichtet. Erst dann habe sich der 26-Jährige auf den Boden gelegt.

1,63 Promille

Einen unsicheren Gang oder sonstige Beeinträchtigungen habe er bei dem Angeklagten nicht erkennen können, so der 37-jährige Polizeibeamte. „Ich hatte nicht den Eindruck, dass er sich unkoordiniert bewegt“, bestätigte sein 18-jähriger Kollege. „Mit ist nichts aufgefallen.“ Konkrete Zahlen zur Alkoholisierung von Hasis A. verlas anschließend Richter Haas. Demnach hatte der Angeklagte zum Zeitpunkt der Entnahme um 14.53 Uhr 1,63 Promille Alkohol Blut. Auf dieser Basis und anhand der Schilderungen der Zeugen errechnete der Sachverständige einen Alkoholgehalt im Blut des Angeklagten zur Tatzeit am Vormittag von mindestens 1,77 und höchstens 2,51 Promille. Anhaltspunkte für eine verminderte Schuldunfähigkeit sah der Sachverständige nicht.

Dass der Angeklagte vor nicht allzu langer Zeit schon einmal in einem ähnlichen Fall auffällig geworden war, las Richter Haas aus der Akte vor. Demnach hatte Hasis A. am 30. November 2018 seinem Opfer mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen – damals mit 1,8 Promille Alkohol im Blut.

Oberstaatsanwalt Hansjörg Bopp wertete diese einschlägige Vorstrafe und die erheblichen Verletzungen des Opfers als strafverschärfend. Der Vertreter der Anklage sprach in seinem Plädoyer von einer besonders gefährlichen Vorgehensweise. Hasis A. habe zunächst versucht, seinen Mitbewohner zu töten, den Plan jedoch während der Flucht des Opfers aufgegeben.

Die schweren Schnitt- und Stichverletzungen seien zwar nicht konkret, aber doch abstrakt lebensgefährlich gewesen. Gründe für eine verminderte Schuldfähigkeit sah Bopp nicht. Er forderte eine fünfjährige Freiheitsstrafe.

Strafverteidiger Shehbaz Khan ging zunächst auf die Herkunft seines Mandanten ein. Hasis A. habe in Afghanistan nichts anderes als Krieg erlebt. „Das hat ihn geprägt“, so Khan. 2014 habe er deshalb in Deutschland Schutz gesucht. Das Asylverfahren sei jedoch nach sechs Jahren noch immer nicht abgeschlossen. Deshalb habe sich bei seinem Mandanten Frust aufgebaut. Diese Emotionen seien am Tag der Tat aus ihm herausgebrochen.

„Das hat nichts mit einer Feindschaft mit seinem Mitbewohner zu tun“, sagte der Strafverteidiger. Die Tat sei vielmehr aus der Situation heraus entstanden. Und er könne sich kaum vorstellen, dass dabei die starke Alkoholisierung seines Mandaten keine Rolle gespielt habe. Das Verhalten nach der Tat deute für ihn darauf hin, dass Hasis A. „nicht mehr ganz genau wusste, was er tat“. Den Strafantrag von Oberstaatsanwalt Bopp hielt Khan für nicht angemessen, beantragte jedoch selbst kein konkretes Strafmaß: „Das stelle ich ins Ermessen des Gerichts“.

Der Angeklagte beteuerte in seinem Schlusswort, dass er in den zurückliegenden sechs Monaten in Untersuchungshaft viel gelernt habe und nie wieder straffällig werde. „Bitte geben Sie mir eine Chance“, sagte er.

In seiner Urteilsbegründung betonte Richter Haas, dass die Biografie des Angeklagten dessen Verhalten in keiner Weise entschuldigen könne. Anhaltspunkte für eine verminderte Schuldfähigkeit sehe auch die Strafkammer nicht. „Die Tat muss empfindlich geahndet werden“, so der Vorsitzende Richter.

