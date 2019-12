Adventskonzert in der Basilika

Walldürn.Das Adventskonzert der Städtischen Musikschule findet am Sonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr in der Basilika statt. Die unterschiedlichsten Fachbereiche der Musikschule bieten den Zuhörern in einer besinnlichen Stunde die Möglichkeit, dem oft allgegenwärtigen Vorweihnachtstrubel zu entfliehen.

Neben solistischen Einlagen stimmen die Ensembles der Lehrkräfte Stefan Herzog (Wings-Ensemble) Susanne Wütschner (Blockflöte), Bernhard Trabold und Armin Wehner (Gitarre), Thomas Listl (Band), Sandra Zaiser (Querflöte), Nelli Krug (Akkordeon), Jutta Pfeil (Streichensemble) sowie Sonja Arlt und Bernd Heß (Blechblasinstrumente) das Publikum auf die Adventszeit ein.

Unterstützt wird das Adventskonzert vom Förderverein „Freundeskreis der Städtischen Musikschule Walldürn“. Der Eintritt ist frei.

