Acht Kompletträder gestohlen

Walldürn.Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Daimlerstraße an dort abgestellten zum Verkauf stehenden Autos insgesamt acht Kompletträder abmontiert.

Gestohlen wurden vier Räder der Marke AMG und vier Räder der Marke Mercedes Benz.

Beute zwischengelagert

Die Täter brachten ihr Diebesgut zunächst in den nahegelegenen Wald. Gegen 5.15 Uhr fuhr ein VW-Bus vor, in welchen die Räder eingeladen wurden.

Hinweise zur Identität der Diebe nimmt der Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282/926660, entgegen.

